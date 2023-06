In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 23.06.23

Kein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann in Litauen

Rammstein sorgt seit einigen Wochen für viele Schlagzeilen. Eine Frau hatte nun auch in Litauen gegen Frontmann heftige Vorwürfe erhoben. Die Polizei in der litauischen Hauptstadt Vilnius hatte zuvor gegen den Frontmann der Band ermittelt.Das Ermittlungsverfahren wurde jetzt aber eingestellt. Der Entschluss kam „nach ordnungsgemäßer Untersuchung und Bewertung der zur Klärung der Umstände des Vorfalls erhaltenen Daten“. Weiter heißt es in der Begründung: „Die Entscheidung, die Einleitung einer vorgerichtlichen Untersuchung des Sachverhalts zu verweigern, erfolgte aufgrund der Schlussfolgerung, dass zum Tatzeitpunkt kein Verhalten vorlag, das die Tatbestandsmerkmale einer Straftat oder eines Vergehens enthielt.“ Es seien „keine objektiven Tatsachenbeweise“ gefunden worden, teilten die Behörden mit.

Florian Boitin: Instagram sperrt Playboy-Chef

Oh je! Wegen der Fotos von Cathy Hummels hat Instagram das Konto von „Playboy“-Chef Florian Boitin gesperrt. „Ohne Vorwarnung und ohne Begründung. Möglicherweise war das Playboy-Cover mit Cathy Hummels dem Algorithmus ein Dorn im Auge“, sagt der 56-Jährige in der „Bild“-Zeitung. „Das Motiv war in einigen von mir geteilten Instagram-Storys von unserem Event in Düsseldorf, dem ‚Editor’s Talk‘, im Hintergrund zu sehen. Aber in der schönen digitalen Social-Media-Welt macht es eben einen Unterschied, ob eine unbedeckte weibliche Brust (böse) oder eine unbedeckte männliche Brust (gut) zu sehen ist“, meint er weiter.

Kool Savas ist der erste „The Voice Rap“-Coach!

Mit der „Kids“-Version hat „The Voice of Germany“ bereits einen Ableger. Nun kommt noch eine neue Variante dazu – und zwar „The Voice Rap“. Hip-Hop-Talente bekommen die Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Nun wurde der erste Coach bekanntgegeben: Kool Savas wird dabei sein! „Ich freue mich bekannt geben zu dürfen, […] dass ich der erste Coach bei ‚The Voice Rap‘ bin!“, verkündet der Rapper bei Instagram. „Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, wenn ich einmal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es ‚The Voice‘ sein“, meint er. Und weiter: „Dass es jetzt ‚The Voice Rap‘ gibt, das finde ich schon geil. Und dass ich jetzt einer der Coaches sein darf, ist für mich auf jeden Fall ein riesen Ding!“