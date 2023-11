In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 22.11.23

So kommt das „Atemlos“-Cover von Helene Fischer und Shirin David an

Helene Fischer zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland. Shirin David hat dafür die Rap-Szene erobert. Beide Künstlerinnen haben sich zusammengetan und bringen eine neue Version von „Atemlos durch die Nacht“ raus. Am Donnerstag erscheint das Lied und bereits vorab gab es einige Ausschnitte zu hören. Die Fans zeigen sich davon begeistert. „Zwei Queens schreiben deutsche Musikgeschichte“ und „Okay, Platz eins der Charts sicher!“, schreiben zwei Fans bei Instagram unter einem Beitrag zu dem Hit. „Dass ich ein Teil davon sein darf. Das ist so krass… das ist ein riesiger Traum. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten“, schwärmt die 28-Jährige.

Darum machen Matthias Schweighöfer und Ruby eine Therapie

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind ein absolutes Traumpaar in der Promiwelt. Doch auch bei den beiden läuft nicht immer alles rund und machen deshalb eine Paartherapie. Wie sehr ihnen die Therapie hilft, hat der Schauspieler jetzt in einem Interview verraten. „Es kommt alles aufs Tableau, für das wir im Alltag keine Zeit haben“, sagt der 42-Jährige in einem Interview mit Bunte. Weiter verrät er: „Zwei Egos, die beide auf Harmonie aus sind. In den Sitzungen lassen wir es deswegen auch mal richtig krachen.“ Trotz Probleme sind die beiden richtige Romantiker. „Wir schreiben uns morgens gegenseitig kleine handschriftliche Nachrichten. […] Meistens notieren wir Dinge, für die wir dankbar sind – gegenseitig“, erklärte Matthias Schweighöfer mal in der Vogue.

Brasilianische Moderatorin Elaine verstirbt schwanger

Im brasilianischen Fernsehen war Elaine Santos total beliebt. Auf dem Fernsehsender Canção Nova präsentierte sie seit 15 Jahren die Nachrichten. Und auch privat hätte es kaum besser laufen können: Sie befand sich in der 23. Schwangerschaftswoche. Doch nun die traurige Nachricht: Die 38-Jährige ist plötzlich verstorben. Wegen Atemwegsbeschwerden wurde sie am 20. November ins Krankenhaus von São Paulo eingeliefert, wie Daily Mail berichtet. Dort wurden eine Lungenentzündung sowie eine Infektion festgestellt – die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Die Moderatorin sowie ihr ungeborenes Kind sind verstorben. „Sie war seit 15 Jahren als Journalistin bei Canção Nova tätig und hat mit viel Engagement und immer einem Lächeln im Gesicht alle, mit denen sie gearbeitet hat, in ihren Bann gezogen“, heißt es in einem Statement des Senders bei Instagram.