Star-News des Tages am 22.09.23

Kim Kardashian verrät: Dieser Look sorgte für Schreckmoment!

Kim Kardashian ist für außergewöhnliche Styles bekannt. Doch ein Look sorgte bei den Dreharbeiten zu „Delicate“ für einen Schreckmoment. Siekombinierte einen Style mit schwarzem Wimpern. „Diese Wimpern lagen auf der Theke, und ich hätte fast geschrien, weil ich dachte, es sei eine Spinne und ich habe solche Angst vor Spinnen“, erzählte die bekannte Persönlichkeit im Interview mit FX. Ihr Co-Star Zachary Quinto zeigte sich bereits vor einigen Monaten von ihrer Schauspielleistung begeistert. „Ich glaube, dass sie einen wunderbaren Job machen wird“, so der 46-Jährige.

Britischer Fußballstar Maddy Cusack stirbt mit nur 27 Jahren

Im Alter von nur 27 Jahren ist der britische Fußballstar Maddy Cusack verstorben. „Der Klub und Maddys Familie bitten um eine gewisse Privatsphäre und werden in dieser traurigen Zeit keine weiteren Kommentare abgeben“, teilte ihr Club beim Kurznachrichtendienst X mit. „Maddy hatte die einzigartige Möglichkeit, in mehreren Bereichen von Sheffield United mitzuwirken und war bei allen beliebt, mit denen sie in Kontakt kam. Ihre Persönlichkeit und Professionalität machten sie zu einer Zierde für ihre Familie – wir werden sie schmerzlich vermissen“, so der Vorstandsvorsitzende von Sheffield United.

Koffer von Kader Loth wurde geklaut

Riesiger Schock für Kader Loth! Die Reality-Beauty wollte von Berlin nach München zum Oktoberfest reisen. Vor ihrem Flug wollte sie noch schnell zu einer Gesangsstunde. Den Koffer hat sie in der Zwischenzeit im Auto gelassen. Als sie zurückkam, war dieser nicht mehr da. „Ich bin durchgedreht und war zwischen Ärger und Tränen. Alles weg, meine tollsten Sachen!“, sagt die 50-Jährige im Interview mit der Bild. Und weiter: „Insgesamt reden wir von Sachen in einem Wert von 1400 Euro. Ganz zu schweigen von dem emotionalen Wert für mich.“ In dem Koffer war auch ihr Dirndl für das Oktoberfest.