Star-News des Tages am 22.08.23

Ikke Hüftgold tritt zum ESC 2024 wieder an

Nach seiner knappen Niederlage beim Vorentscheid für den „Eurovision Song Contest“ will esIkke Hüftgold nochmal wissen. Der Sänger will auch beim ESC 2024 erneut antreten und hofft, es diesmal ins Finale zu schaffen. In diesem Jahr zog die Band „Lord of the Lost“ nur knapp an Ikke Hüftgold vorbei – der Ballermann-Star musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. „Ich warte jetzt auf die diesjährigen Regularien des NDR und weiß jetzt schon, dass ich auch 2024 bei der Veranstaltung nicht erwünscht bin“, teilt der Ballermann-Star laut einer Pressemitteilung mit. „Leute, 2024 werde ich am ESC teilnehmen. Wenn der NDR mich jedoch für den Vorentscheid verhindern sollte, dann finde ich einen anderen Weg. Das verspreche ich euch!“, erklärt er weiter.

Nach Liebes-Aus: Britney Spears redet nicht mehr mit Sam Asghari

Sam Asghari hat sich vor einigen Tagen von Britney Spears getrennt. „Unüberbrückbare Differenzen“ hatte der Schauspieler als Grund angegeben. Nach der Trennung sollen die beiden angeblich nicht mehr miteinander reden. „Sie lässt [Sam] nicht ins Haus und sie reden nicht miteinander“, erzählte ein Insider gegenüber Us Weekly. Weiter erzählt die Quelle: „Das ganze Drama um Britney war für Sam unglaublich schwer zu ertragen. […] „Er wünscht sich nur, dass die Leute verstehen, was sie durchmachen“

An diesem Tag hat Laura erstmals den Po vom Wendler gesehen!

Michael Wendler und Laura Müller teilen regelmäßig zahlreiche Updates über ihren Alltag im Netz. Und auch immer wieder überrascht das Paar mit intimen Geständnissen – so hat Laura Müller jetzt verraten, an welchem Tag sie erstmals den Po von Michael Wendler gesehen habe. Michael habe die 23-Jährige nach einem seiner Auftritte ins Hotelzimmer eingeladen. Dort sei er unter die Dusche gesprungen – dabei hat die Influencerin erstmals den Hintern des Schlagersängers gesehen. „Ich habe dann zum ersten Mal deinen Popo gesehen und dachte wirklich buchstäblich: Das ist der Popo vom Wendler. Es war schon sehr aufregend“, verriet die Influencerin.