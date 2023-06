In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 22.06.23

Kendall Jenner fühlt sich in ihrer Familie „fehl am Platz“!

Kendall Jenner und Bad Bunny sorgten in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen. Doch auch ihre Geschwister sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Denn schließlich ist die Familie bei „Keeping up with the Kardashians“ zu sehen. Doch genau das ist für Kendall Jenner wohl nichts. „Ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin nicht gut darin. Ich tue es und mir wurde das beigebracht“, sagt die 27-Jährige über ihr Leben in der Öffentlichkeit gegenüber „The Wall Street Journal“. Sie fügt weiter hinzu: „Seitdem ich klein bin, habe ich mich fehl am Platz in dieser Familie gefühlt. […] „Ich wurde in dieses Leben geboren, ich habe es mir nicht ausgesucht.“

Während ihrer Show: Fan schlägt Ava Max ins Gesicht

Ava Max erlebte bei einem ihrer Auftritte einen Schock-Moment. Denn ein Fan schlug der Sängerin während eines Konzertes mitten ins Gesicht. Wenige Sekunden später kam die Security und führte den Mann ab. Ava Max hat die Show danach dennoch beendet. „Er hat mich so hart geschlagen, dass er mir die Innenseite meines Auges aufgekratzt hat. Er kommt nie wieder zu einer Show“, schreibt die Sängerin wütend beim Kurznachrichtendienst Twitter. Auch Bebe Rexha wurde kürzlich bei einem Auftritt angegriffen. Denn ein Besucher hatte ein Handy auf die Sängerin geworfen.

Capital Bra spricht über Hochzeit und Kind

Capital Bra zählt zu einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. In diesem Jahr hat er bereits sein viertes Kind bekommen – also auch privat könnte es für den Musiker nicht besser laufen. Nun spricht er auch erstmals über seine Hochzeit. „Als das Gelübde vorgelesen wurde, stand ich schon so betonmäßig da. Aber es war schön“, verrät er im Rahmen seiner Kampagne „Bling by Capital Bra mit Cleangang“. „Meine Frau hat ihre Traumhochzeit bekommen, wie sie sie sich seit der Kindheit gewünscht hat“, so der „Berlin lebt“-Interpret weiter.