Star-News des Tages am 21.11.23

Deshalb trennte sich Billie Eilish von ihren blonden Haaren!

Billie Eilish hatte in den vergangenen Jahren viele verschiedene Looks. Im Jahr 2021 hatte die Sängerin eine platinblonde Mähne. Doch davon war sie nicht begeistert. Deshalb verabschiedete sich die Musikerin von ihren blonden Haaren nach einigen Wochen wieder. „Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich war“, verriet Billie Eilish in einem Interview mit den Los Angeles Times. „Ich habe mir diese ganze Ästhetik ausgedacht und wurde einfach von ihr verschluckt“, erklärte die Musikerin. Der Weltstar hat mittlerweile wieder schwarze Haare.

Sebastian Pannek war wegen Depression und Burn-out in Klinik

Sebastian Pannek wurde als Bachelor bekannt. Doch nun macht der ehemalige Rosenkavalier ein trauriges Geständnis. Im Netz lässt er seine Community am Alltag teilhaben. Doch jetzt macht der 37-Jährige ein trauriges Geständnis. Sebastian Pannek musste sich wegen Depressionen und Burn-out in eine Klinik begeben! „Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken und einen Burn-out in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam“, erklärte er in einem Instagram-Video. Er möchte seinen Followern vor allem Mut machen. „Ich teile diese Geschichte in der Hoffnung, dass auch meine Community den Mut findet, offen über ihre Herausforderungen zu reden, die inneren Dämonen zu bekämpfen und nichts auf das Gerede der äußeren Dämonen zu geben!“, führt der Ex-Bachelor weiter aus.

ZDF bestätigt: Helene Fischer tritt mit Shirin David bei „Wetten, dass..?“ auf

Am 25. November führt Thomas Gottschalk im ZDF zum allerletzten Mal durch „Wetten, dass…?“. Das ZDF bestätigte, dass es zu einer Duett-Sensation in der Show kommt. Denn Helene Fischer wird gemeinsam mit Shirin David auftreten. „Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in ‚Wetten, dass..?‘ gemeinsam mit Shirin David auftreten wird“, verkündete Thomas Gottschalk in seinem Podcast „Die Supernasen“. Das bestätigte der Sender jetzt auch in einer Pressemitteilung. „Helene Fischer und Shirin David. Gemeinsam werden sie passend zum zehnjährigen Jubiläum ‚Atemlos durch die Nacht’ in einer noch nie dagewesenen Version performen“, verkündete das ZDF. Das ist jedoch nicht das einzige musikalische Highlight. „Musik-Ikone Cher ist wieder zurück und lässt es sich nicht nehmen, Thomas Gottschalk gebührend zu verabschieden“, heißt es weiter.