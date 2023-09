In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 21.09.23

Dieses Geschenk macht Offset seiner Cardi B zum Hochzeitstag

Cardi B und Offset gehen seit2017 gemeinsam durchs Leben. Im gleichen Jahr gaben sie sich beide das Ja-Wort. Das Familienglück machten die beiden Kinder perfekt. Offset hat sich für den kommenden Hochzeitstag etwas Besonderes ausgedacht. In einem Clip bei Instagram ist zu sehen, dass tausende pinke Rosen und Kerzen im Foyer ihres Hauses stehen. „Danke für die Blumen, die Bestärkung, den Schutz und dafür, dass du ein großartiger Vater für unsere Kinder bist“, schwärmt Cardi. Weiter schreibt sie: „Ich liebe es, dass du dich für Details interessierst wie ich, denn es sind immer die kleinen Dinge, die mich zum Lächeln bringen oder mich sogar aus der Fassung bringen.“ Diese Überraschung ist definitiv gelungen.

Peter Maffay: Nächstes Jahr wird er seine letzte Tour spielen!

Fans von Peter Maffay müssen stark sein! Der Sänger kündigt für kommendes Jahr seine letzte Tour an – danach soll Schluss sein. „Ich möchte nächstes Jahr zusammen mit meinen Freunden, mit meiner Band eine Tour spielen, so wie wir es immer gemacht haben – und das wird dann die letzte sein dieser Art, die wir gemeinsam spielen werden“, kündigte der 74-Jährige im Music Store in Köln an. Die US-Sängerin Anastacia soll bei der Tour ebenfalls dabei sein. Für die „Farewell Tour 2024“ beginnt demnächst der Vorverkauf. Peter Maffy hat auch verraten, weshalb es die letzte Tour ist: „Aber es gibt ein paar Prioritäten, die inzwischen unübersehbar sind. Eine herausragende ist viereinhalb Jahre alt.“ Der Musiker will sich künftig mehr auf sein Privatleben fokussieren.

Iris Klein hat zehn Jahre im Puff gearbeitet

Iris Klein wurde als die Mama von Daniela Katzenberger bekannt. In der SAT.1-Show macht sie ein Geständnis: Vor ihrer TV-Karriere habe sie im Puff gearbeitet. „Ich habe dort genagelt“, erzählt die 56-Jährige. „Ich habe tatsächlich den Job als Nageldesignerin gelernt und habe mich damals selbstständig gemacht. […] Ich bin dann in Bordelle gefahren und habe dort den Mädels im Backstage die Nägel und Füße gemacht“, so Iris Klein. Die Gesprächsthemen waren dort immer sehr lustig, gestand sie: „Die Gesprächsthemen waren nicht wie beim Friseur über Essensreste kochen, sondern waren so richtig Kamasutra. Das war lustig.“