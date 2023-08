In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 21.08.23

Kim Kardashian scherzt über Fail im Studium!

Kim Kardashian zählt zu den reichsten Persönlichkeiten auf der Welt. Dass sie als Anwältin in die Fußstapfen ihres Vaters Robert Kardashian Sr. treten wollte, ist längst bekannt. Nun scherzt das It-Girlim Netz darüber, ihren Abschluss noch immer nicht erreicht zu haben. Bei Instagram teilt die 42-Jährige einen Schnappschuss mit Cartoon-Hund Snoopy. Darauf ist folgendes Zitat zu lesen: „Ich habe den Abschluss noch nicht bestanden, aber ein bisschen weiß ich schon.“ Noch immer habe sie nicht die nötigen Prüfungen bestanden, um sich als Anwältin bezeichnen zu dürfen. Zuletzt war Kim Kardashian gesundheitlich angeschlagen und erlitt einen Schulterbruch – mittlerweile befindet sie sich auf dem Weg der Besserung.

Britney Spears zeigt sich nach Liebes-Aus halbnackt im Netz

Sam Asghari gab vor einigen Tagen bekannt: Er hat sich von Britney Spears getrennt. „Nach sechs Jahren Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden“, teilte der Noch-Ehemann in einem Statement mit. Will es Britney Spears ihrem Ex nun heimzahlen?In den sozialen Netzwerken postet die Sängerin nämlich jetzt halbnackte Schnappschüsse. Auf Instagram veröffentlicht die 41-Jährige einen Clip von sich, der sie oben ohne zeigt. Darauf rekelt sich die Sängerin in weißen Bettlaken. Die Musikerin hat einen weiteren Clip gepostet, in dem ein Freund ihre Beine ableckt.

Mit 23 Jahren: Influencer Burak Can Taşan stirbt bei Motorradunfall

Burak Can Taşan hatte sich einen großen Namen als Influencer gemacht. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten: Im Alter von 23 Jahren ist der Web-Star jetzt bei einem Motorradunfall gestorben. Im Netz gab er seiner Community regelmäßige Updates – so auch, dass er kürzlich seine Verlobten Yaren Kara heiraten wollte. Beidem tragischen Unfall habe Burak Can einen Hund angefahren und wurde dabei von seinem Bike geschleudert. Später sei er im Krankenhaus an den den schweren Verletzungen gestorben. Seine Partnerin nimmt Abschied von ihrem Verlobten. „Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich mit dir verbringe, meine Liebe. Mein Einziger, den ich so sehr vermissen werde“, schreibt sie in einem Statement.