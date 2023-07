In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 21.07.23

Liebes-News: Clea-Lacy hat sich mit ihrem Hasim verlobt!

Das ist eine echte Liebes-Überraschung! Die 32-Jährige hatte erst in diesem Jahr verkündet, dass sie wieder frisch verliebt ist. Mit ihrem Freund ist sie mehr als glücklich – nun wagt das Paar den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt. „Ich dachte, es wird ein ganz normales Abendessen mit der Familie und dann kam das. Ich habe Ja gesagt“, teilt Clea-Lacy in einem Clip bei Instagram mit. Er ging auf die Knie – sie war einfach total überwältigt und ist total glücklich. Und auch die Fans freuen sich für das Paar.

In Therapie erkannt: Betty Taube wurde von ihrer Mutter misshandelt!

Betty Taube wurde durch „Germany’s next Topmodel“ bekannt. Bei den Zuschauer*innen war das Nachwuchsmodel sehr beliebt. Jedoch hat die 28-Jährige eine schreckliche Vergangenheit hinter sich: Ihre Mutter misshandelte sie! „Sie war alkoholabhängig und hatte auch einige psychische Erkrankungen. Sie hat mich eigentlich, seitdem ich ein Baby war, misshandelt“, schildert Betty Taube im Podcast „Yum Yum Hustlers“ mit Alicia Awa und Alex Mariah Peter. Und weiter: „Ich habe das alles runtergeschluckt und vor drei Jahren hat das dann angefangen, dass das alles nach und nach hochgekommen ist. […] „Ganz viele Dinge, die mit meiner Mama passiert sind, wo sie mich misshandelt hat, die wusste ich nicht mehr, die sind aber in der Therapie wieder hochgekommen.“ Betty Tauber sei lange in einer Therapie gewesen, um die Ereignisse zu verarbeiten.

Britney Spears und Will.i.am bringen gemeinsamen Song heraus

Britney Spears sorgte in den vergangenen Monaten nicht immer für positive Schlagzeilen. Seit den 1990er Jahren ist die Sängerin aus der Musikwelt nich wegzudenken. Nun bringt sie einen gemeinsamen Song mit Will.i.am raus. Für „Mind Your Business“ tun sich die „Oops!… I Did It Again“-Interpretin und der Black Eyed Peas-Frontmann zusammen. Bereits in der Vergangenheit veröffentlichten die beiden immer wieder Songs – dazu zählt beispielsweise „Scream & Shout“. Jedoch kommt der neue Hit nicht bei allen Fans gut an. In den sozialen Netzwerken gibt es kritische Stimmen. „Der Song ist so schlecht. Klingt wie ein schlechtes Demo“, heißt es unter anderem in einem Kommentar.