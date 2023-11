In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 20.11.23

Gigi Birofio und seine Perle Dana Feist sind kein Paar mehr

Gerade erst haben Gigi Birofio und seine Freundin Dana Feist die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ aufgemischt. Doch nun ist alles aus: Das Management hat gegenüber RTL bestätigt, dass sich das Paar getrennt hat. Dana habe die Beziehung beendet – ein genauer Trennungsgrund ist jedoch nicht bekannt. Unklar ist, ob der Eklat im „Sommerhaus der Stars“ etwas mit dem Liebes-Aus zu tun hat. Zuvor haben die beiden alle gemeinsamen Bilder bei Instagram gelöscht und entfolgten sich in dem sozialen Netzwerk. Damit sind die beiden das zweite „Sommerhaus“-Paar, welches sich getrennt hat: Auch Maurice Dziwak und Ricarda Raatz gingen nach der Show getrennte Wege.

Iris Klein trifft bei „Promi Big Brother“ auf ihren Ex Peter

Die ersten Bewohner sind bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Ein Einzug steht aber noch an – dieser wird live im Fernsehen ausgestrahlt. Denn Iris Klein wird am heutigen Montag den Container betreten und wird nach mehreren Monaten auf ihren Ex Peter treffen. Yvonne Woelke platzt deshalb der Kragen. „Ich könnte meinen A**** verwetten… Wenn das nicht alles geplant ist von der Hexe, dann fress ich einen Besen, wirklich. Das war alles von Australien bis jetzt geplant“, teilte sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung aus. Langweilig wird es in dieser Staffel nicht werden. Denn bei Iris und Peter Klein gibt es wohl viel Klärungsbedarf.

ESC-Sängerin Sara Tavares verstirbt im Alter von 45 Jahren

Sara Tavares trat im Jahr 1994 beim „Eurovision Song Contest“ mit dem Song „Chamar A Música“ in Dublin auf. Bei dem Musikwettbewerb landete sie auf dem achten Platz. Wegen gesundheitlicher Probleme musste die Sängerin immer wieder pausieren. Nun ist sie im Alter von 45 Jahren verstorben. „Unsere liebe Sara ist gestern in Frieden und im Kreise ihrer Familie verstorben. […] Sara hinterlässt uns ein einzigartiges Vermächtnis als Künstlerin und Mensch, und ihre Lieder werden auch weiterhin die Herzen berühren“, teilte ihre Familie in einem Statement in den sozialen Netzwerken mit.