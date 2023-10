In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 20.10.23

„Wollte niemanden verletzen“: Britney Spears verteidigt Buch

Britney Spears versteht die Aufregung um ihr Buch nicht. „Die Intention meines Buches war es niemals, jemanden zu verletzen! Es geht darin um mein altes Ich – das ist Vergangenheit! Mir gefallen die Schlagzeilen nicht, die ich lese“, stellt die Sängerin bei Instagram klar. „Noch mal, meine Motivation für dieses Buch war es nicht, auf meinen vergangenen Erfahrungen herumzureiten, wie es die Presse tut. Das ist dumm“, erklärt sie weiter. Mit dem Buch wollte die Sängerin die Ereignisse aus ihrer Vergangenheit verarbeiten. Sie wolle einen Schlussstrich unter die Geschenisse ziehen und optimistisch in die Zukunft blicken.

Pink sagt krankheitsbedingt weitere Shows ab!

Pink befindet sich derzeit auf großer Welttournee. Die „So What“-Sängerin musste kürzlich jedoch einige Auftritte absagen – als Grund nannte sie einen medizinischen Notfall in der Familie. Nun ist die Musikerin selbst erkrankt und muss weitere Shows absagen. „Es tut mir sehr leid, mitteilen zu müssen, dass ich eine Atemwegsinfektion habe und mein Arzt mir dazu geraten hat, am Freitag und Samstag nicht aufzutreten“, teilte die 44-Jährige in einem Statement bei Instagram mit. Die Fans äußerten Kritik. „Vielleicht solltest du mehr als einen Tag vorher Bescheid geben, bevor die Leute quer durch das verdammte Land fliegen, um dich zu sehen“, meint ein User in den Kommentaren.

Sängerin Michelle kündigt ihren Abschied an

Beendet Michelle schon bald ihre Schlagerkarriere? Im kommenden Jahr will die 51-Jährige ihr letztes Album veröffentlichen und spricht auch von einer Abschiedstournee. „Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen“, sagt die Musikerin in der Bild-Zeitung. Michelle wolle sich „nicht länger in diesem vergifteten Umfeld“ aufhalten. Beim „Schlagerbooom 2023 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ wird Michelle ihren Song „Das war’s für mich“ performen. „Ich kann nicht mehr. Ich räum die Bühne leer. Sag mit erhobenem Blick: Das war’s für mich“, so die Sängerin.