In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 20.09.23

Demi Lovato: „Beim Sex habe ich das größte Selbstbewusstsein“

Demi Lovato hat im „LadyGang“-Podcast offen über ihr Gefühls- und Sexleben gesprochen. „Während ich Sex habe, fühle ich mich am selbstbewusstesten“, sagt die US-Sängerin. „Weil du bist so präsent, dass du nicht darüber nachdenkst, was eigentlich ist“, führt die 31-Jährige weiter aus. Seit rund einem Jahr ist sie mit Freund Jutes zusammen. Zu seinem Geburtstag schrieb die Musikerin bei Instagram: „Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, und ich kann es nicht erwarten, noch viele weitere Geburtstage mit dir zu feiern. Du bist der sprichwörtliche Traum, der wahrgeworden ist, und ich bin so dankbar, dass du zu mir gehörst.“ Und auch er machte ihr eine Liebeserklärung: „Danke, dass du mich so sehr liebst und mich den ganzen Tag zum Lachen bringst. Du bist das Mädchen meiner Träume, meine Seelenverwandte, meine beste Freundin, und ich kann es nicht erwarten, mit dir zusammen uralt zu werden.“

Für einen Flug zum Mond würde Tom Hanks sogar Toiletten putzen

Tom Hanks würde alles tun, um auf den Mond zu reisen. Dafür würde er sogar die Toiletten an Bord eines Raumfahrzeuges putzen, wie er in einem Interview mit The Telegraph verriet. Auch andere Arbeiten würde er verrichten. „Ich wäre gerne derjenige, der auf dem Mond das Essen serviert“, so der Hollywood-Star. „Wenn es Platz gäbe, wäre ich derjenige, der aufräumt, Witze macht, Geschichten erzählt und alle unterhält. Ich bin ihr Mann. Ich würde mich wahrscheinlich sofort anmelden“, so der Schauspieler.

Einbruchs-Horror: Elyas M’Barek erlebt nächtlichen Albtraum

Einbrecher in Elyas M’Bareks Haus auf Ibiza! Im Podcast „Enter Sandman“ erzählt der Schauspieler von einer Horror-Nacht im Sommer. „Ich wache auf nachts und auf einmal geht die Tür vom Schlafzimmer auf ….“, sagt der 41-Jährige. Zuerst dachte er, dass seine Frau ins Schlafzimmer kam. „Doch ich gucke nach rechts – und sie liegt neben mir“, so Elyas M’Barek. „Ein absoluter Alptraum! Ich bin aufgesprungen, habe mir irgendwas gepackt und bin vorsichtig runter“, sagt die bekannte Persönlichkeit. Er habe sich dann in der Küche ein Messer geschnappt und die Polizei verständigt. „Ich wusste, da ist jemand. Aber ich war so perplex, dass ich gar nicht wusste, wie ich die Situation handeln kann“, erinnert er sich.