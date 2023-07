In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 20.07.23

Ronan Keating singt auf Beerdigung seines Bruders

Schwerer Schicksalsschlag für Ronan Keating: Sein älterer Bruder Ciaran Keating ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. In Irland wurde er im Rahmen einer Trauerfeuer beerdigt. Mit einem emotionalen Song erwies Ronan Keating seinem Bruder die letzte Ehre. „Du warst unser Freund, wir gehen mit dir bis zum Ende und eines Tages werden wir alle mitsingen, denn dies ist dein Lied“, heißt es darin. Emotionale Worte richtete er dann auch seine Neffen und Nichten: „Ciaran und Ann Marie haben einen spektakulären Job gemacht – drei unglaubliche Menschen. Eure Stärke in den letzten Tagen war unglaublich und ihr habt euren Vater sehr stolz gemacht.“

Kim Kardashian bereut schnelle Beziehung mit Pete Davidson!

Kim Kardashian (42) und Kanye West waren zwischen 2014 und 2022 ein Paar. Die TV-Persönlichkeit kam nach der Trennung mit Pete Davidson zusammen – die Beziehung hielt mit 9 Monaten aber nur sehr kurz. Inzwischen bereut die Beauty die Partnerschaft mit dem Comedian. „Es hat mich von Dingen abgelenkt und das ist kein Weg, um vor Dingen wegzulaufen“, erklärt sie in der aktuellen Folge von „The Kardashians“. „Was soll ich daraus lernen? Wie kann mich das zu einem besseren Menschen machen?“, fragt sich die 42-Jährige.

61. Geburtstag: Kinder erinnern an Alphonso Williams

Im Jahr 2017 wurde Alphonso Williams durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und riss Millionen Zuschauer mit seiner Stimme in den Bann. Zwei Jahre später verstarb der Castingshow-Gewinner jedoch an Krebs. Der Sänger wäre heute 61 Jahre alt geworden. Seine Kinder erinnern an ihren geliebten Vater. „Einen himmlischen Geburtstag, Papa. Wir vermissen dich jeden Tag!“, schrieb Raffael Williams auf seinem Instagram-Account. Auch seine Schwester Franziska veröffentlichte einen Schnappschuss und schrieb dazu: „Ich vermisse dich so sehr!“