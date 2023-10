In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 19.10.23

Britney Spears gibt zu: Sie ging Ex Justin Timberlake fremd

Am 24. Oktober erscheinen die Memoiren „The Woman in Me“ von Britney Spears. Dort schreibt die Musikerin über ihre Vergangenheit – und auch Justin Timberlake spielt dabei eine größere Rolle. In der Biografie bestätigt sie, dass sie Justin Timberlake mit einem Choreografen fremdgegangen sei. „Wir waren eines Abends aus und gingen in eine spanische Bar. Wir tanzten und tanzten. Ich habe in dieser Nacht mit ihm rumgemacht“, schreibt die „Toxic“-Interpretin. Sie stellt aber auch klar, dass sie in der Beziehung ansonsten immer treu gewesen ist.

Jussie Smollett beginnt Therapie nach Skandal

Jussie Smollett hat im Jahr 2019 für Schlagzeilen gesorgt! Der Schauspieler behauptete im Jahr 2019, dass er rassistisch angegriffen wurde. Wie sich später herausstellte, dass er das nur inszeniert habe. Daraufhin wurde er zu 30 Monaten Haft verurteilt. Nun will er die Ereignisse in einer Therapie aufarbeiten. „Jussie hat in den letzten Jahren eine extrem schwierige Zeit hinter sich. Er hat seit einiger Zeit im Stillen sehr hart gearbeitet und wir sind stolz auf ihn, dass er diese notwendigen Schritte unternimmt“, berichtet ein Insider gegenüber TMZ.

Amira Pocher hat nach Trennung von Oliver ein neues Hobby

Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt. Nach der Trennung hat sie sich neue Freizeitaktivitäten gesucht und spricht über ihr neues Hobby. „Ich hatte gestern meine erste Klavierstunde. Es hat so viel Spaß gemacht“, berichtet die 31-Jährige in einer Instagram-Story. Laut ihrer Lehrerin habe sie das auch gut gemeistert. „Ich scheine talentiert zu sein. Ich kann schon eine kleine Melodie“, berichtet Amira Pocher weiter. Das Paar gab vor einigen Wochen das Liebes-Aus bekannt. Oliver Pocher scheint mit der Ehe komplett abgeschlossen zu haben: Der Comedian hat zahlreiche gemeinsamen Bilder bei Instagram gelöscht.