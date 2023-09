In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 19.09.23

Cathy Hummels über Online-Dating: „Da sind lauter Lappen unterwegs“

Cathy Hummels hat über ihre Erfahrungen beim Online-Dating gesprochen – die Bilanz fällt ernüchternd aus. „Es läuft absolut scheiße. Da sind lauter Lappen unterwegs, Männer, die mit 30 Frauen gleichzeitig schreiben“, erzählt die Moderatorin gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. „Am schönsten ist es natürlich, wenn man jemanden findet, wo man sagt: ‚Okay, das passt, man hat eine gute Zeit zusammen.‘ Aber da kommt es ja meistens gar nicht zu“, so Hummels weiter. Ihr aktuelles Fazit in Sachen Dating-Apps lautet deshalb: „Also ganz ehrlich, ich finde es für den Arsch!“, sagt sie weiter. Der Besuch auf dem Oktoberfest war aber jedenfalls ein voller Erfolg: „Das Motto ‚Love Edition‘ haben wir bestens erfüllt! Ich zumindest habe eine neue Handynummer in meinen Kontakten eingespeichert!“

Michael Jackson: Sohn Prince spricht über „fleckige“ Haut des Vaters

Zu Lebzeiten gab es immer wieder zahlreiche Gerüchte um Michael Jackson – so auch zu seiner immer heller werdenden Haut. Nun hat sich sein Sohn Prince Jackson zu dem Thema geäußert. „Als ich jünger war, hat er mir das immer erklärt und darüber gesprochen“, erzählte Prince Jackson über die Hautprobleme seines Vaters. „Ich denke, über die Ursache kann man nur spekulieren, aber es ist entweder Vitiligo oder eine Form von Lupus, die zur Vitiligo beiträgt“, sagt er weiter im Podcast des ehemaligen Boxers Mike Tyson. Die Autopsie ergab tatsächlich, dass Michael Jackson an Vitiligo litt.

Vor dem Start: Joachim Llambi in Flugzeugunfall verwickelt

Joachim Llambi ist aus dem Fernsehgeschäft nicht mehr wegzudenken und sorgt mit seinen Sprüchen bei „Let’s Dance“ immer wieder für Schmunzeln. Doch nun erlebte er einen Schreck-Moment! „Kurz vor dem Start in Palma rammt uns ein anderes Flugzeug mit seinem Flügel […]. Polizei, Feuerwehr, zig Mitarbeiter des Flughafens, alle standen um unser Flugzeug“, berichtet der 58-Jährige bei Instagram. „So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen flöten“, so Joachaim Llambi.