In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 19.07.23

Robert Geiss meldet sich aus Krankenhaus

Robert Geisslächelt etwas mitgenommen in die Kamera. Der Grund: Der TV-Star hat sich bei Instagram aus dem Krankenhaus gemeldet. Der Ehemann vonb Carmen Geiss musste sich einer Magen- und eine Darmspiegelung unterziehen. „Das erste Mal ist schon eine Herausforderung, aber am Ende des Tages ist die Vorsorge doch wichtiger als die Angst.“, schreibt Robert Geiss in dem sozialen Netzwerk. „Und nein, es gibt keine Kamera-Aufnahmen von meinem Innenleben“, schreibt er weiter. Aber das Wichtigste: Es wurde nichts Auffälliges entdeckt. Tochter Davina Geiss ist mächtig stolz auf ihren Papa: „Bin stolz auf dich Papa. Gutes Vorbild!“

Reese Witherspoon spricht über ihre schlimmste Sex-Szene

Reese Witherspoon gehört zu den Superstars im Filmgeschäft und feierte vor allem mit „Eiskalte Engel“ im Jahr 1999 ihren absoluten Durchbruch. An ihre Anfänge denkt die Schauspielerin jedoch ungern zurück. Damals stand sie fürden Bloclbuster „Fear – Wenn Liebe Angst macht“ vor der Kamera. Während des Films kam es zu einer Sex-Szene in einer Achterbahn. Eigentlich sollte sie die Szene in ihren jungen Jahren gar nicht drehen. „Ich glaube, der Regisseur hat sich das selbst ausgedacht und mich dann am Set gefragt, ob ich das machen würde, und ich habe Nein gesagt. Es war keine besonders schöne Erfahrung“, erzählt die Schauspielerin im Interview mit Harper‘s Bazaar. Weiter sagt sie: „Es hat mir klargemacht, wo mein Platz in der Hackordnung des Filmemachens ist. Ich denke, es ist eine weitere dieser Geschichten, die mich dazu gebracht hat, mich für Veränderungen einzusetzen. Ich möchte jemand sein, der in einer Führungsposition Geschichten aus einer weiblichen Perspektive erzählen kann, anstatt aus dem männlichen Blickwinkel.“

Pansexuell: So reagierten Eltern von Demi Lovato auf Outing!

Demi Lovato (30) hatte sich 2021 als nicht-binär identifiziert. Sie ordnet sich demnach weder zum männlichen als weiblichen Geschlecht zu. Das Outing liegt schon rund fünf Jahre zurück – jetzt hat die Sängerin ausgeplaudert, wie ihre Eltern damals darauf reagierten. „Ich brauchte, bis ich 25 war, um mich meiner Mutter gegenüber zu outen“, verrät Demi Lovato gegenüber SiriusXM. „Damals war ich bisexuell und dann habe ich gemerkt, dass ich pansexuell bin. Es hat eine Weile gedauert“, verriet sie. Und wie reagierte ihre Mutter? „Sie fing fast an zu weinen und sagte: ‚Ich will nur, dass du glücklich bist'“, so die 30-Jährige.