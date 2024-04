In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 19.04.24

Trauer um „American Idol“-Sängerin Mandisa Lynn Hundley

Mandisa Lynn Hundley wurde durch die Show „American Idol“ bekannt. Im Alter von 47 Jahren ist sie nun verstorben. Demnach war Hundley am 18. April in ihrem Zuhause in Nashville leblos aufgefunden worden. „Ihre Freundlichkeit war episch, ihr Lächeln elektrisierend, ihre Stimme gewaltig, aber das war kein Vergleich zu der Größe ihres Herzens“, teilte David Pierce, Chef des Radiosenders K-Love, mit. Die Todesursache ist nicht bekannt. In früheren Interviews sprach sie im US-Fernsehen über Depressionen.

Lindner-Gattin Franca Lehfeldt liebt ihre Falten

Nicht jeder muss ein Topmodel sein! Diese Ansicht vertritt die Ehefrau von Christian Lindner. „Ich finde, dass beides legitim ist. Eine Frau, oder ein Mann, die sagen, mir gefällt etwas nicht, ich nehme einen Schönheitseingriff vor – absolut in Ordnung“, sagt Franca Lehfeldt im Interview mit RTL. Sie findet es aber genauso in Ordnung, wenn man zu seinen Falten oder grauen Haaren steht. „Die Freiheit, das eine zu wählen oder das andere, sollten wir jedem zugestehen“, erklärt sie. In den sozialen Netzwerken musste sich Franc Lehfeldt erst kürzlich Kommentare gefallen lassen, welche auf ihr Äußeres abzielen: „Ich liebe meine Falten, ich lebe mit ihnen. Ich habe mich so an sie gewöhnt. Alles hat auch seine Daseinsberechtigung – Freiheit in diesem Punkt für alle.“

Laura Müller: Musik-Debüt wird zum Debakel

Die Ehefrau von Michael Wendler will musikalisch durchstarten. Ihr Song „Superstar“ fällt bei den Fans gnadenlos durch. „Was ein schlechter Tag, um Ohren zu haben“, „Ohne Ton peinlich. Mit Ton hab ich mich nicht getraut“ und „Ich hab nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht“, schreiben die Fans in den sozialen Netzwerken. „Nenn mich Luxuslady, das ist mir egal. Dior in hundert Farben schmücken mein Regal“, versucht die 23-Jährige zu rappen. „Ich bin auf OnlyFans ein Superstar, hab‘ 100.000 Follower, bin auf OnlyFans Tag und Nacht, weiß doch, was dich glücklich macht“, singt Laura Müller, während sie sich im Musikvideo im Bett rekelt.