In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 18.10.23

Neue Anklage: Muss Alec Baldwin jetzt erneut vor Gericht?

Nach dem Unfall am Set seines Films „Rust“ und dem Tod der Kamerafrau ist Alec Baldwin noch immer nicht entlastet. Zwar wurde das Strafverfahren eingestellt, aber es läuft derzeit ein Zivilverfahren gegen den Schauspieler. Die Staatsanwaltschaft von New Mexico will einer Grand Jury eine erneute Klage gegen ihn vorlegen. Wegen fahrlässiger Tötung sollen er sowie weitere Produzenten zur Verantwortung gezogen werden, wie NBC News berichtet. In einem Statement heißt es: „Die Grand Jury wird feststellen, ob ein hinreichender Grund vorliegt, Baldwin strafrechtlich zu belangen.“ Und auch die Anwälte Kari Morrissey und Jason Lewis haben sich zu Wort gemeldet: „Nach umfangreichen Ermittlungen in den letzten Monaten sind zusätzliche Fakten ans Licht gekommen, die unserer Meinung nach zeigen, dass Herr Baldwin für den Tod von Halyna Hutchins […] strafrechtlich verantwortlich ist.“

Scooter-Sänger H.P. Baxxter hat sich verlobt

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter schwebt auf Wolke sieben! Denn der Musiker hat sich verlobt, wie er jetzt selbst bestätigte. Er soll um die Hand seiner 22-jährigen Freundin Sara angehalten haben. „Ja, es stimmt – Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten“, sagt der Scooter-Frontmann in der Bild-Zeitung. Genaue Hochzeitspläne gibt es noch nicht – das Ja-Wort könnten sich die beiden aber 2024 geben. „Wie genau, haben wir uns aber noch nicht überlegt. Das kommt dann alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy“, so H.P. Baxxter.

„Unter uns“-Neuling Miriam Lahnstein: Darum spielt sie immer die Böse!

Bei „Verbotene Liebe“ wurde Miriam Lahnsteins mit ihrer skrupellosen Rolle der Tanja Gräfin von Lahnstein bekannt. Die Schauspielerin ist künftig in der RTL-Soap „Unter uns“ zu sehen und spielt auch dort ein Biest. Miriam kommt als taffe Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg in die Schillerallee. Dort will sie ihre Tochter näher an sich binden. In einem Interview mit RTL hat die Schauspielerin verraten, weshalb sie gerne die Böse spielt: „Patrizia liebt ihre Tochter wirklich sehr und möchte nur das Beste für sie, verwechselt hierbei aber immer wieder ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen mit denen ihrer Tochter. Ich glaube, sie wünscht sich eigentlich von Herzen eine innige Mutter-Tochter-Beziehung, ist aber beim Thema wahrer Liebe und warmherziger Nähe ziemlich unbeholfen. Außerdem ist Patrizias dunkle Seite ziemlich stark und dominant, sodass diese immer wieder Überhand gewinnt und sie immer wieder Grenzen überschreitet […]“