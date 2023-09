In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 18.09.23

Nach Schlaganfall: Roger Whittaker (87) ist tot

Roger Whittaker ist tot. Die britische Schlager-Legende starb am 13. September 2023 im Alter von 87 Jahren. „Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben“, teilte die Familie in einem Statement mit. Die Angehörigen bitten um Privatsphäre, „während wir diese Zeit der Trauer durchleben, und wir danken euch für euer Verständnis. Wir werden Roger sehr vermissen, sein Erbe wird für immer in unseren Herzen und in seiner Kunst weiterleben.“ Erst kürzlich hatte der Schlagersänger einen Schlaganfall erlitten und hat sich davon nicht mehr erholt.

Baby ist da: GNTM-Model Luisa Hartema im Mama-Glück

Luisa Hartema ging im Jahr 2012 als Siegerin bei „Germany’s next Topmodel“ hervor. Statt auf dem Laufsteg zu laufen steht nun erstmal Windeln wechseln auf dem Programm. Denn das Model ist erstmals Mama geworden. Bei Instagram teilte sie eine süße Insta-Story, auf welcher eine Hand des Babys zu sehen ist. Nicht bekannt ist, wann das Kind geboren wurde. Und auch über den Namen des Babys gibt es bisher keine Details. Die Fans spekulieren jedoch, dass es sich um ein Mädchen handeln könnte. Denn als Luisa Hartema kürzlich ein Bild vom Kinderzimmer postete, war auf dem Bett eine Decke mit der Aufschrift „Paula“ zu sehen.

30 Jahre Bildergarten: Rauschende Promi-Party in Berlin

Die Berliner Produktionsfirma Bildergarten Entertainment feiert 30-jähriges Jubiläum und hat zahlreiche Stars und Sternchen eingeladen. So genossen neben den Sänger*innen Yvonne Catterfeld, Giovanni Zarrella, Jeanette Biedermann, Rea Garvey, Gregor Meyle, Henning Wehland, Maxi Arland und den Jungs von „Fast Boy“ auch die Moderator*innen Ruth Moschner, Laura Karasek, Claire Oelkers, Andreas Türck und Kim Fisher, die Schauspieler Tom Beck und Gedeon Burkhard sowie Drag-DJ Katy Bähm das stimmungsvolle Ambiente des Jubiläums-Events. „30 Jahre Bildergarten Entertainment – das heißt, wir haben es geschafft, uns über so eine lange Zeit immer wieder neu zu erfinden und dabei aber nicht unsere DNA zu verlieren“, sagte Geschäftsführer Karsten Roeder.