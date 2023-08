In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 18.08.23

Sam Asghari bestätigt die Trennung von Britney Spears

Sam Asghari bricht sein Schweigen und hat die Trennung von Britney Spears bestätigt. „Nach sechs Jahren Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden“, teilt der Noch-Ehemann in einem Statement mit. Von diesen 6 Jahren waren sie knapp 14 Monate lang verheiratet. „Wir halten an der Liebe und dem gegenseitigen Respekt zueinander fest und ich wünsche ihr immer nur das Beste“, so der 29-Jährige in dem Statement weiter. Laut Dokumenten soll er am 16. August 2023 die Scheidung eingereicht haben. Britney und Sam gaben sich im Juni 2022 auf ihrem Anwesen in Kalifornien das Jawort.

Maurice Gajda: RTL feuert „Explosiv“-Moderator fristlos

Zwei Tage nach Bekanntwerden der schweren Fälschungsvorwürfe gegen den Mitarbeiter Maurice Gajda greift RTL durch und hat den Moderator fristlos gefeuert. „RTL News beendet fristlos die Zusammenarbeit mit dem freien Reporter und Moderator Maurice Gajda. Die internen Prüfungen zu seinem Beitrag in „Explosiv Weekend“ vom 5. August 2023 haben schwere Verfehlungen von Maurice Gajda bei der Erstellung des Beitrags ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar sind. Zudem konnte bei den weitreichenden Prüfungen bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat“, teilte der Sender mit. Hintergrund: Der Moderator hatte einen Tweet von Ex-AfD-Vorsitzende Frauke Petry gefälscht, den es so nie gegeben hat. Die Politikerin hat bereits rechtliche Schritte angedroht.

Julian F.M. Stöckel startet Petition wegen Dirk Bachs Bank

Im Jahr 2012 machten traurige Nachrichten die Runde: Dschungelcamp-Moderator Dirk Bach ist verstorben. Seine Freundin und Kollegin Hella von Sinnen ließ eine rosafarbene Bank an seinem Grab aufstellen,um ihn zu ehren. Diese soll aber nun laut der Stadt Köln entfernt werden. Julian F.M. Stoeckel kann das nicht nachvollziehen und hat eine Petition zum Erhalt der Bank gestartet. „Dirk Bach war ein wahnsinnig beliebter, talentierter und großartiger Entertainer und wenn einer eine rosa Bank auf seiner Grabstätte verdient hat, dann er“, schreibt der Entertainer bei change.org. Und weiter: „Unterstützen Sie diese Petition, dass der deutsche Bürokratie-Wahnsinn nicht so weit geht, dass persönlich gestaltete Bänke auf Gräbern berühmter Persönlichkeiten entfernt werden.“