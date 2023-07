In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 18.07.23

Kim Gloss fiel eine zehn Kilo schwere Hantel aufs Gesicht!

Kim Gloss könnte eigentlich kasum glücklicher sein. Denn seit zwei Jahren ist die Beauty mit Alexander Beliaikin verheiratet. Doch nun kam es zu einem heftigen Zwischenfall: Der TV-Persönlichkeit fiel eine zehn Kilo schwere Hantel aufs Gesicht! „Eine Langhantelstange, die zehn Kilogramm wiegt, ist auf mein Gesicht und meine Schläfe gefallen“, erzählt die 30-Jährige in einer Instagram-Story. „Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie das passieren konnte. Ich wusste auch in dem Moment überhaupt nicht, was passiert ist. Ich habe einfach nur mein Gesicht gehalten“, so die Ex-DSDS-Teilnehmerin weiter. Brüche und Hirnblutungen konnte der Arzt ausschließen – dennoch hat sie bei dem Sportunfall eine Gehirnerschütterung davongetragen.

YouTube-Star Annabelle Ham im Alter von 22 Jahren verstorben

Annabelle Ham hat sich in den vergangenen Jahren eine riesige Fanbase im Netz aufgebaut. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten aus den USA: Die Influencerin ist im Alter von 22 Jahren verstorben. „Annabelle war so ein Licht in der Welt. Eine Wunderkerze. Wer Annabelle kannte, liebte sie und war gerne mit ihr zusammen. Sie hat auch andere so sehr geliebt. Bitte schließt meine Familie in eure Gebete ein“, schreibt ihre Schwester in einem Statement bei Instagram. Eine offizielle Todesursache ist bisher nicht bekannt. „Annabelle lebte ein pulsierendes Leben, brachte ein Lächeln in jede Situation und wurde von allen, die sie kannten, sehr geschätzt. Unsere Schwesternschaft ist untröstlich für die Familie Ham und für ein wunderschönes Leben, das auf tragische Weise verkürzt wurde“, schreibt ihre Studentenverbindung Alpha Omicron Pi bei Facebook.

Schauspieler-Streik: So wenig verdient Serienstar Luke Cook

Zahlreiche Hollywood-Schauspieler*innen gehen in den Streik und fordern unter anderem bessere Arbeitsbedingungen. Auch „Chilling Adventures of Sabrina“-Star Luke Cook ist davon betroffen und hat ausgeplaudert, wie viel er wirklich verdient. „95 Prozent der Leute in der Branche können nicht von der Schauspielerei leben, sie müssen sich etwas dazuverdienen. Ich gehöre zu diesen Schauspielern“, sagt der Schauspieler in einem Video bei TikTok. Weiter meint er: „Wenn man mich im Fernsehen sieht, sollte ich nicht zwei Nebenjobs haben müssen, nur um zu überleben.“