In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 17.11.23

„Promi Big Brother“: Klein-Krieg geht im TV-Container weiter

Die letzten zwei Bewohner von „Promi Big Brother“ wurden am Freitag verkündet. Jürgen Milski wird in der diesjährigen Staffel dabei sein. Dann gab es eine echte Überraschung: Auch Iris Klein ist in der SAT.1-Show dabei und wird erstmals nach Monaten auf ihren Ex Peter treffen. „24-stündige Kamerabeobachtung bin ich ja bereits gewohnt. Ich habe jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und fürchte mich vor nichts“, gibt sich die Mutter von Daniela Katzenberger sicher. Ob es zu einer friedlichen Aussprache kommt? „Im normalen Leben hätte ich ihn angezündet“, verriet Iris Klein laut SAT.1. Aber Iris sei nicht nur auf Streit aus: „Vielleicht entschuldige ich mich auch dafür.“

Christian Tews: Darum ist der Ex-Bachelor kaum noch im TV zu sehen

Christian Tews war 2014 als Bachelor bei RTL zu sehen – das ist schon knapp zehn Jahre her. „Ich war bereits vor ‘Der Bachelor’ im Online-Marketing und Start-Up-Bereich tätig, daher war die aufregende Zeit nach der Ausstrahlung nichts Neues für mich – jedoch um einiges intensiver“, erklärt der Ex-Rosenkavalier im Interview mit RTL. Die Sendung habe ihm damals wie heute sicherlich viele Türen geöffnet, „die enorm viel berufliches Potenzial zum Vorschein gebracht haben“. Heute ist er kaum noch im TV zu sehen – das hat auch seine Gründe. Eine Rückkehr ins TV-Business kann er sich nur schwer vorstellen: „Wenn ich ganz ehrlich sein soll, fällt mir der Gedanke aktuell sehr schwer. Ich kann mich mit den meisten Formaten nicht wirklich identifizieren.“

Kool & the Gang-Mitgründer George „Funky“ Brown verstorben

Der Musiker George „Funky“ Brown ist tot, wie mehrere Medien berichten. Der Mitgründer und Schlagzeuger von Kool & the Gang wurde 74 alt. „Wir haben gestern Abend unseren geliebten Ehemann und Vater, Kool & the Gang-Gründungsmitglied George Brown, verloren. […] Er ist friedlich im Long Beach Memorial Hospital im Kreise seiner Familie verstorben“, teilten seine Angehörigen in einem Statement mit. Ein Sprecher von Universal Music Enterprises hat laut The Hollywood Reporter bestätigt, dass er an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist.