Star-News des Tages am 17.10.23

Will Smith schreibt offenen Brief an Jada!

Jada Pinkett-Smith verkündete kürzlich, dass sie und Will bereits seit sieben Jahren getrennt sind. Der „Gemini Man“-Star hat sich bereits zu den Enthüllungen seiner Ex geäußert. Nun hat der Hollywood-Star einen offenen Brief verfasst, welcher sich direkt an Jada Pinkett-Smith wendet. „Wenn ich dieses Buch vor 30 Jahren gelesen hätte, hätte ich dich definitiv häufiger umarmt. Ich werde damit jetzt anfangen. Ich liebe dich unendlich“, schreibt der Schauspieler in einer Nachricht, die The New Yorkes Times vorliegt. Zwischen den beiden gibt es keine Schlammschlacht. „Ich applaudiere dir und ehre dich“, so der 55-Jährige. Jada hat auf den offenen Brief auch schon reagiert: „Deshalb kann ich mich von diesem Witzbold nicht scheiden lassen“, erklärte die 52-Jährige in dem Jay Shetty Podcast.

Britney Spears packt über Kuss mit Justin Timberlake aus

Britney Spears veröffentlicht in wenigen Tagen ihre Memoiren und rechnet mit ihrer Vergangenheit ab. Im Dezember 1992 wurde Britney Spears Mitglied im „The Mickey Mouse Club“. Das war für sie eine prägende Erfahrung. „Die Teilnahme an der Show war ein Bootcamp für die Unterhaltungsbranche: ausgiebige Tanzproben, Gesangsunterricht, Schauspielunterricht, Zeit im Aufnahmestudio und dazwischen Schule. Die Mouseketeers teilten sich schnell in ihre eigenen Cliquen auf, getrennt durch die Umkleidekabinen, die wir uns teilten: Christina Aguilera und ich waren die Jüngeren, und wir teilten uns eine Garderobe. Wir schauten zu den älteren Kindern auf – Keri Russell, Ryan Gosling und Tony Lucca, den ich so gut aussehend fand. Und ich habe mich schnell mit einem Jungen namens Justin Timberlake angefreundet“, so Britney Spears in ihren Memoiren. Weiter enthüllt sie: „Einmal spielten wir bei einer Übernachtung Wahrheit oder Pflicht, und jemand forderte Justin auf, mich zu küssen. Im Hintergrund lief ein Janet-Jackson-Song, und er beugte sich vor und küsste mich.“

Stefanie Giesinger wurde angefahren!

Stefanie Giesinger zeigt sich oft gut gelaunt. In den sozialen Netzwerken hält das Model ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Doch jetzt sorgen sich die Fans um das Model: Sie wurde angefahren! „Wurde angefahren. War super“, so Stefanie Giesinger in einer Instagram-Story. In dem Clip ist zu sehen, dass ihr rechter Fuß in eine Bandage eingewickelt ist. Keine Details gibt es bisher zum Unfallhergang. Auch über den genauen Gesundheitszustand von Stefanie Giesinger ist bisher nichts bekannt.