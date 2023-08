In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 17.08.23

Britney Spears: Dritte Ehe gescheitert

Sechs Jahre lang war Sam Asghari der Mann an der Seite von Britney Spears. Erst im vergangenen Jahr haben die beiden geheiratet. Doch nun soll angeblich Schluss sein, wie mehrere US-Medien berichten. Ihr Ehemann soll seine Koffer gepackt haben und hat die Villa verlassen. Angeblich forderte er eine Änderung des Ehevertrages. Fans im Netz machen ihren Ärger jetzt Luft. „Es ist verrückt, wie Britneys ganzes Leben buchstäblich mit Leuten gefüllt ist, die versuchen, sie zu kontrollieren und ihr Geld zu nehmen“, schreibt ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter. Ein weiterer meint: „Ich hoffe, ihre Anwälte machen [Sam] ein Ende.“

Rita Ora wünscht sich Kinder mit Ehemann Taika Waititi

Rita Ora wünscht sich, gemeinsam mit Ehemann Taika Waititi (48) eine Familie zu gründen. Das plauderte die Sängerin in der kommenden Folge von „Running Wild With Bear Grylls“ aus, wie Daily Mail berichtet. Demnach soll sie gesagt haben: „Ich möchte natürlich gerne Kinder haben, wenn die Zeit reif ist. Die Daumen sind gedrückt.“ Künftig will sie ihr Privatleben in der Öffentlichkeit mehr schützen. „Ich lebe mein Leben seit gut zehn Jahren in der Öffentlichkeit und habe viel für mein persönliches Leben und für meine Karriere gelernt“, so die Musikerin. Zur Hochzeit im Jahr 2022 sagt sie: „Bei der Hochzeit haben wir uns entschieden, sie sehr klein zu halten, weil das wichtig für uns war. Das habe ich so zuvor noch nie gemacht.“

„Benjamin Blümchen“-Stimme Jürgen Kluckert ist gestorben

Der Schauspieler Jürgen Kluckert ist tot. Große Bekanntheit erlangte er durch seine Stimme in den „Benjamin Blümchen“-Hörspielen und als Mr. Krabs in der Fernsehserie „SpongeBob Schwammkopf“. Er wurde 79 Jahre alt. Zuletzt lebte er in Potsdam. „Ich bin heute ganz in Gedanken an eine Stimme aus meiner Kindheit, seine herzliche Art und Weise, seine Wärme und seine wundervolle Familie. Gute Reise, pass auf dich auf da oben und danke für Benjamin Blümchen, Mr. Krabs und einfach unendlich viel Kindheit“, schrieb Sprecher-Kollegin Julia Bautz beim Kurznachrichtendienst Twitter.