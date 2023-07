In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 17.07.23

Robbie Williams leidet an körperdysmorpher Störung

In den vergangenen Tagen haben sich Fans riesige Sorgen um Robbie Williams gemacht. Der Sänger hat zuletzt sehr stark abgenommen. Der 49-Jährige hat sich jetzt zu Wort gemeldet und erklärt, dass er an einer körperdysmorphen Störung leide. „Mein Idealgewicht ist, wenn sich Menschen um mich Sorgen machen“, schreibt er in dem sozialen Netzwerk. „Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um mein Körperbild geht“, schreibt Robbie Williams. Und weiter: „Ich leide an Dysmorphophobie. […] Ihr könnt euch also vorstellen, was mein Geist sieht. Oder vielleicht könnt ihr es nicht. So oder so ist es ein verdammtes Desaster“, gibt der Sänger zu.

Tom Cruise sollte im neuen „Mission: Impossible“ verjüngt werden

Tom Cruise ist mega fit und dreht seine Stunts noch selbst. Für den Action-Kracher „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ stand dennoch eine Verjüngung des Hollywood-Stars im Raum. „Ursprünglich gab es am Anfang des Films eine ganze Sequenz, die im Jahr 1989 stattfinden sollte“, erzählt Regisseur Christopher McQuarrie laut Total Film und GamesRadar+. „Wir haben darüber als cold open [Anm. d. Red.: Eine Szene, die gleich zu Beginn zum direkten Einstieg in die Handlung dient.] gesprochen, wir haben darüber als Rückblenden im Film gesprochen, wir haben uns De-Aging angeschaut“, heißt es weiter. Das Vorhaben wurde dann doch nicht umgesetzt. „Ich war so abgelenkt von einem Schauspieler, den ich schon wie lange auch immer kenne, der plötzlich diese junge Person war“, so Christopher McQuarrie.

Tobias und Maren Wolf wollen zweites Kind

Seit über zehn Jahren gehen Tobias und Maren Wolf gemeinsam durchs Leben. Im August 2020 kam ihr erstes Kind auf die Welt und ist der ganze Stolz der YouTuber. Das Paar würde sich noch ein zweites Kind wünschen – das sei jedoch nicht einfach, wie die Influencerin zugibt. „Leider ist das nicht immer so einfach, wie man denkt“, schreibt Maren Wolf bei einem Q&A bei Instagram. Die beiden geben aber nicht auf – ganz im Gegenteil: Sie bauen sogar noch ein zweites Haus. „Tobi geht auch rüber mit seinem Arbeitsplatz, damit bei uns das zweite Kinderzimmer frei wird“, so die 31-Jährige.