Star-News des Tages am 17.04.24

Deswegen ist Geena Davis abhängig von ihren drei Kindern!

In Sachen Technologie braucht Geena Davis Hilfe von ihren Kindern. „Ich lerne so viel von ihnen“, schwärmt die Schauspielerin im Interview mit People. Sie gesteht, dass sie „technologisch von ihnen abhängig“ sei. „Sie sind großzügig mit ihrer Zeit und wirklich an sozialen Themen interessiert“, erzählt die „Beetlejuice“-Darstellerin. Die Schauspielerin erzählt auch, dass sie froh sei, dass ihre Kinder keine Karriere in der Unterhaltungsbranche machen: „Sie sind jetzt alle über 18, und ich dachte: ‚Keiner von ihnen will Schauspieler werden? Ich habe es geschafft!'“

Yvonne Woelke veröffentlicht Chat mit Hassnachrichten

Beleidigende Kommentare oder Beschimpfungen im Postfach – für Stars gehört das leider zum Alltag. Yvonne Woelke hat ebenfalls Hassnachrichten bekommen und hat einige davon veröffentlicht. „Du nervst so scheisse Hast du was am Hirn. (als Emoji). Pack deine Hupen ein. Hast doch schwer Geltungs Drang“ oder „Schlampe und famegeil. Selbst nix auf die Reihe bekommen, außer die angebliche Affäre von …“ heißt es in den Kommentaren. „Ihr könnt mich scheiße finden, mich kritisieren … aber das überschreitet hier alle Grenzen“, so Yvonne Woelke.

Kurz nach Ehe-Drama: Katharina Eisenblut ist wieder verliebt

Katharina Eisenblut gab Anfang März ihr Ehe-Aus mit Niko Kronenbitter bekannt. Nun ist die Influencerin wieder verliebt! Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, möchte die 29-Jährige noch für sich behalten. „Ich war noch nie wirklich alleine und bin immer von Beziehung zu Beziehung [gegangen], doch diesmal wird es nicht so sein. Ich will lernen, wie es ist, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen und ohne Beziehung zu leben“, erklärte sie in den sozialen Netzwerken.