Star-News des Tages am 16.11.23

Trotz Trauer um Hannelore: Heino kehrt auf die Bühne zurück!

Zwei Wochen nach dem Tod von Hannelore kehrt Heino früher auf die Bühne zurück als erwartet. Sein erster Auftritt ist für den 24. November geplant und wird an einem ganz besonderen Ort stattfinden. Seine geplante Kirchenkonzert-Tournee unter dem Namen „Die Himmel rühmen“ soll Hannelore gewidmet werden, wie die Bild-Zeitung berichtet. Insgesamt 23 Auftritte waren geplant – ein Teil wird ins kommende Jahr verschoben. Denn kurz nach dem Tod von Hannelore hat Heino alle Termine abgesagt. Heino soll demnach am 24. November in der Kreuzkirche in Dresden auftreten. Sein Manager Helmut Werner teilte mit: „Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weitersingt.“

Macaulay Culkin bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame!

Durch die Kultfilme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ erlangte Macaulay Culkin in den 90er Jahren große Bekanntheit. Zur Weihnachtszeit gehören die beiden Streifen einfach dazu. Nun bekommt der Schauspieler eine besondere Ehre: Er erhält einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame! Auf dem berühmten Hollywood Boulevard in Los Angeles handelt es sich dabei um den 2765. goldene Stern. Seine Filmmutter aus den „Kevin“-Filmen, Catherine O’Hara, gehört zu den Rednern bei der Enthüllung in einigen Wochen. Macaulay Culkin selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Carmen Geiss verrät ihr Diät-Geheimnis

Innerhalb kürzester Zeit hat Carmen Geiss mehr als acht Kilo abgenommen. Nun verrät die Frau von Robert Geiss, wie sie das geschafft hat. „Ich mache zweimal im Jahr für sechs Wochen Detox. Heißt: Ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine, gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol, nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft“, sagt die 58-Jährige in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Ich esse generell viel Ingwer. Der ist ja gesund und reinigt den Körper. Während meiner Detoxphase esse ich keinen Zucker und generell weniger als sonst. Eigentlich esse ich wie ein Vögelchen, nur kleine Portionen. Mein Magen hat sich bereits verkleinert, weshalb ich kaum Hunger habe.“