Star-News des Tages am 16.10.23

Robert De Niro macht um Kindeserziehung einen Bogen

Robert De Niro gab zu, dass er sich nicht in die Erziehung seiner jüngsten Tochter Gia einmischt. Diese „schwere Arbeit“ überlasse er seiner Lebensgefährtin Tiffany Chen, wie der Hollywood-Star in einem Interview mit The Guardian zugibt. Das hat offenbar auch mit seinem Alter zu tun. „Es wird nicht einfacher“, gab der Oscar-Preisträger zu. Das Vatersein genießt er dennoch: „Mit einem Baby ist es anders als mit meinem 11-Jährigen. Mit meinen erwachsenen Kindern. Meinen Enkelkindern. Es ist alles anders.“ Im Mai machten Robert De Niro und Tiffany Chen öffentlich, dass sie Eltern werden. Der Schauspieler hat bereits acht Kinder.

Jada Pinkett-Smith opferte sich in Ehe mit Will für ihn auf

Jada Pinkett-Smith verkündete vor einigen Tagen, dass sie seit sieben Jahren von Will getrennt ist. Beide haben sich dazu mittlerweile geäußert. Jada Pinkett-Smith verkündete jetzt, dass sie in der Ehe viel zurückstecken musste. „Will hat getan, was er tun wollte. Er hat sich selbst glücklich gemacht“, kritisierte sie im Podcast „Diary of a CEO“. Sie habe nicht gemerkt, „dass [sie sich] selbst aufgab“. Will Smith sagte kürzlich gegenüber der NY Times: „Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein, und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für ihre verborgenen Nuancen und subtilen Schönheiten.“

Für Lena Meyer-Landrut haben heutige Stars kaum noch Inhalt

Lena Meyer-Landrut ist einer der gefragtesten Sängerinnen des Landes. Durch den Sieg beim „Eurovision Song Contest“ hatte sie ihren Durchbruch. Die Musikerin kann mit den heutigen Promis nur noch wenig anfangen, wie sie jetzt in einem Interview verriet. „Ich bin gerade etwas überfordert damit, wie viele Leute Stars sind und wie einfach es ist, in bestimmten Bereichen der Öffentlichkeit zu einem Star zu werden“, sagt die 32-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Generell sei es nichts Schlechtes, wenn man in die Öffentlichkeit kommt. „Das beinhaltet aber auch Leute, die keinen Inhalt haben“, so Lena Meyer-Landrut.