In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt iUnser Strandhaus in Santa Barbara County ist unser zweites Zuhause, vor allem, wenn wir etwas Erholung benötigen.hr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 16.08.23

Madonna gibt neue Termine ihrer USA-Tour bekannt

Pünktlich zu ihrem 65. Geburtstag hat Madonna neue Termine ihrer USA-Tour bekanntgegeben. Los geht es am 13. Dezember 2023 im Barclays Center in New York und endet am 24. April 2024 in Mexico City. Während für die meisten Shows Ersatztermine gefunden wurden, mussten fünf ursprünglich geplante Konzerte abgesagt werden. Wegen gesundheitlicher Probleme kam der Tour-Plan etwas durcheinander. Die Auftritte in Nordamerika finden nun nach der Europa-Tournee statt. Von Oktober bis Dezember wird die Pop-Queen in verschiedenen Städten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Spanien, den Niederlanden, Belgien und Italien auftreten.

Wohnen wie Hollywood-Stars: Mila Kunis und Ashton Kutcher vermieten ihr Haus

Wer möchte nicht mal wohnen wie ein Hollywood-Star? Mila Kunis und Ashton Kutcher machen es möglich! Denn die zwei bekannten Persönlichkeiten vermieten jetzt ihr Haus. Ich denke, wir sollten völlig fremde Menschen zu uns an den Strand einladen“, schlägt Kutcher in einem Instagram-Video seiner Frau vor. „Zwar wirkt sie erst etwas nachdenklich, stimmt dann dem aber zu. Das Anwesen kann man sich bereits näher auf airbnb anschauen“, verraten die Hollywood-Stars. Wer denkt, dass man dafür viel Kohle bezahlen muss, irrt sich. Das Ganze ist nämlich kostenlos. Einen Haken gibt es aber dennoch: Nur für eine Nacht, dem 19. August 2023, ist das Haus für maximal vier Personen buchbar.

Kein „Tatort“ mehr mit Til Schweiger

Die ARD hat bezüglich der Krimireihe „Tatort“ die Zusammenarbeit mit Til Schweiger beendet. „Mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren Tatort-Filme geplant“, erklärt Programmdirektor Jörg Schönenborn gegenüber TV Digital. Til Schweiger ist aber nicht der einzige Abgang beim „Tatort“. „Leider wird es keine weiteren Mainzer Tatort-Folgen mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger geben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können aber auf einen letzten Fall mit ihr gespannt sein, der im Herbst zu sehen sein wird“, heißt es in dem Statement weiter.