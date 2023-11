In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 15.11.23

Heino trauert um seine geliebte Hannelore

Schlagersänger Heino (84) trauert um seine geliebte Ehefrau Hannelore. Demnach starb sie am 8. November 2023 im Alter von 82 Jahren, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das Paar war 44 Jahre lang verheiratet. Zu dem Zeitpunkt war Heino bei einem Dreh für eine TV-Show. Dort erreichte ihm die traurige Nachricht. Manager Helmut Werner erklärte: „Heino und wir alle sind in tiefer Trauer.“ Er erklärte auch, warum der Tod erst jetzt öffentlich bekannt wurde: „Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können.“ Hannelora starb an einem Herzstillstand. Helmut Werner sagte weiter: „Hannelore hatte zuvor noch ihr Frühstück eingenommen, das ihr ein Hausangestellter gebracht hatte. Danach erhielt ich einen Anruf von ihr, dass es ihr nicht besonders gut ginge.“

Jennifer Aniston: Berührender SMS-Abschied von Matthew Perry

Nach dem Tod von Matthew Perry vor wenigen Wochen äußern sich nach und nach seine engen Kollegen aus der Erfolgsserie „Friends“. „Er war Teil unserer DNA“, schreibt Jennifer Aniston in einem emotionalen Post. „Der Abschied von unserem Matty war eine wahnsinnige Welle von Gefühlen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wir alle erleben irgendwann in unserem Leben einen Verlust. Verlust von Leben oder Verlust von Liebe. Wenn man in der Lage ist, diese Trauer wirklich zu spüren, kann man die Momente der Freude und Dankbarkeit dafür empfinden, dass man jemanden so sehr geliebt hat. Und wir haben ihn sehr geliebt“, schreibt sie. Zur „Friends“-Familie lässt sie verlauten: „Wir waren immer zu sechst. Wir waren eine auserwählte Familie, die für immer veränderte, wer wir waren und welchen Weg wir einschlagen würden.“

Nierenversagen: So schlimm stand es wirklich um Madonna!

Vor einigen Monaten musste Madonna wegen eines bakteriellen Infekts in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Sängerin hat jetzt verraten, wie schlimm es wirklich um sie stand. „Ich war im Krankenhaus. Ich lag auf der Intensivstation. Meine Lungen funktionierten nicht mehr, ich konnte nicht mehr selbständig atmen“, erklärte die Sängerin laut The Sun bei einem Konzert in Paris. „Meine Nieren versagten. Ich war mit irgendwelchen Bakterien infiziert, von denen niemand etwas weiß. Und die Sterblichkeitsrate liegt bei 40 Prozent“, ergänzte die Musikerin auf der Bühne weiter.