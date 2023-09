In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 15.09.23

Nach 23 Jahren Ehe: Karl-Theodor zu Guttenberg ist Single!

Karl-Theodor zu Guttenberg geht wieder allein durchs Leben. Der Ex-Politiker und seine Frau haben sich getrennt. „Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt und wird auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben“, teilte Anwalt Christian Schertz laut der Bild-Zeitung mit. Im Jahr 2000 hatte er seiner Partnerin Stephanie das Jawort gegeben. Das Paar hat zwei Kinder. Zuletzt war er auch als Moderator tätig. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk präsentierte er den RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“.

Hugh Jackman und seine Frau sind nach 27 Jahren getrennt!

Hugh Jackman ist wieder Single! Im Jahr 1996 hat er Deborra-Lee Furness das Ja-Wort gegeben. Doch nun ist nach 27 Jahren alles aus. „Wir sind gesegnet, fast drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Unsere Reise verändert sich nun und wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unser individuelles Wachstum zu verfolgen“, heißt es in einem Statement laut People. Weiter heißt es in der Erklärung: „Wir nehmen dieses nächste Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit in Angriff. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren, während unsere Familie diesen Übergang in unser aller Leben meistert.“

Plattenfirma pausiert die Zusammenarbeit mit Till Lindemann!

In den vergangenen Monaten gab es schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann. Immer mehr Frauen meldeten sich mit ähnlichen Geschichten. Das Ermittlungsverfahren wurde gegen den Musiker eingestellt – dennoch wenden sich immer mehr Partner ab. „Till Lindemann und Universal Music haben im August 2023 gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit für das für Herbst 2023 geplante Soloalbum auszusetzen“, sagte eine Sprecherin von Univsersal Music gegenüber der Bild. Eigentlich sollte bei dem Label ein Solo-Album des Musikers veröffentlicht werden – das wird jedoch nicht passieren. „Über künftige Veröffentlichungen werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam informieren“, so die Sprecherin weiter.