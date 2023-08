In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 15.08.23

Mit nur 36 Jahren: „Game of Thrones“-Darsteller Darren Kent ist tot

Traurige News aus der Serienwelt: Darren Kent ist mit nur 36 Jahren verstorben. Besondere Bekanntheit erlangte er durch die Rolle in der Erfolgsserie „Game of Thrones“. Zahlreiche Medien wie The Sun berichten, dass der Schauspieler in der vergangenen Wochen nach einer langen Krankheit verstorben sei. Der Serien-Star hatte in den vergangenen Jahren einige gesundheitliche Probleme – so litt er unter anderem an Osteoporose, Arthritis und einer extrem seltenen Hautkrankheit. Die genaue Todesursache ist bisher aber nicht bekannt. Penni Bubb, Gründerin der Mushroom Theatre Company, teilt gegenüber The Echo mit: „Wir werden unseren geliebten Gönner sehr vermissen und sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden in dieser schrecklich traurigen Zeit.“

Nicole Mieth: Ex-Dschungelcamp-Star ist schwanger

Im Jahr 2017 kämpfte Nicole Mieth um die Dschungelkrone bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die „Verbotene Liebe“-Darstellerin hat jetzt tolle Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind. „Das große Glück ist manchmal ganz klein“, schreibt die werdende Mama bei Instagram. Gegenüber krone.at verriet die Schauspielerin: „Wir werden beide zum ersten Mal Eltern und freuen uns unglaublich auf die Geburt unseres Kindes.“ Bei Dreharbeiten lernte Nicole Mieth ihren heutigen Ehemann Helmut Werner kennen. „Helmut und ich lernten uns im Hotel Versace kennen. Er war als Manager für zwei Kandidaten vor Ort“, plauderte sie damals gegenüber spot on news aus.

Jürgen Drews: Erste Worte von Tochter Joelina nach dem Krebs-Schock!

Es war die wohl bisher schwerste Zeit in ihrem Leben: Ramona Drews ist an Krebs erkrankt! Tochter Joelina hat jetzt darüber gesprochen, wie sie mit dem Krebs-Schock umging. „Es war ein bösartiger Haut-Tumor. Das war ein Riesen-Schock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren“, erzählt sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Bei der Frau von Jürgen Drews wurde der Hautkrebs damals zufällig entdeckt. „Die Stelle sah nicht gut aus, der Arzt entnahm gleich eine Probe. Am nächsten Tag rief er meine Mama an und sagte ihr, er hätte schlechte Nachrichten. Es wäre ein sehr aggressiver Hautkrebs diagnostiziert worden, sie müsse sofort operiert werden“, so Ramona Drews. Der bösartige Tumor wurde dann bei einer OP herausgeschnitten.