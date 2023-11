In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 14.11.23

Billie Eilish fühlt sich zu Frauen hingezogen

Billie Eilish war zuletzt in einer Beziehung mit Jesse Rutherford gewesen – nach sechs Monaten war jedoch schon wieder Schluss. Die Sängerin lässt jetzt tief in ihre Gefühlswelt blicken und gesteht, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. „Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen haben könnte. Ich liebe sie so sehr. […] Ich fühle mich zu ihnen als Menschen körperlich hingezogen“, sagt Billie Eilish in einem Interview mit Variety. Erst vor wenigen Wochen dementierte die Sängerin, dass sie mit Promitätowierer David Enth zusammen sei. „Ich bin so tot, ich könnte im Moment nicht mehr Single sein – was zur Hölle ist das alles?“, schrieb sie bei Instagram.

Amira Pocher: So schlecht geht es ihr wirklich!

Amira Pocher hat sich jetzt zu Wort gemeldet! Erstmals hat sich die 31-Jährige jetzt zur Trennung von Oliver Pocher geäußert. „Ich sag mal so, die letzten zwei Wochen waren, ich will nicht sagen die schwierigsten meines Lebens, aber schon top drei“, so Amira Pocher. Und weiter: „Nach diesen zwei Wochen habe ich nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch mehrere Messerstiche im Rücken. Das hat mich am meisten aufgewühlt und fertig gemacht. Körperlich und psychisch bin ich an meine Grenzen gekommen. Das war nicht schön.“ Sie führt weiter aus: „Mir geht es nicht um die Medien, mir geht es um die Leute in meinem Umfeld. Mir geht es um den Mann, mit dem ich zwei Kinder in die Welt gesetzt habe. Mir geht es um andere Parteien, die sich gerade in meinen Stuhl setzen, ohne mit mir davor ein Wort gesprochen zu haben, oder mich gefragt haben, wie es mir geht. Oder um die Leute, die sich erst gar nicht gemeldet haben. Es ist wirklich erstaunlich. Das ist das, was mich am meisten verletzt hat.“

Ex-Dschungelcamperin Gisele Oppermann ist wieder Single

Gisele Oppermann war erst seit drei Monaten mit ihrem Freund zusammen. Doch nun ist schon wieder alles aus! Das verriet das Model jetzt in einem Interview. „Wir haben uns vor zehn Tagen getrennt, es ist also noch frisch“, erklärt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin gegenüber RTL. Es habe zu viele Differenzen gegeben. „Da gab es auf der einen Seite die unbegründete Eifersucht und die fehlende Reife, um Situationen richtig einzuordnen. Das führte dann immer zu unnötigen Reibereien“, so die 36-Jährige. Ihr Freund war neun Jahre jünger – der Altersunterschied könnte auch ein Trennungsgrund sein. „Obwohl ich es auch schon mit sehr unreifen älteren Herren zu tun hatte. Weiß nicht, ob es das Alter allein ist“, sagt Gisele Oppermann.