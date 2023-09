In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 14.09.23

Zum fünften Hochzeitstag: Justin Bieber gesteht Hailey seine Liebe

Im September 2018 gaben sich Justin und Hailey Bieber das Ja-Wort. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Zum fünften Hochzeitstag hat Justin Bieber einen süßen Post bei Instagram veröffentlicht. „An die Kostbarste, meine Geliebte“, schreibt der Musiker. Und weiter: „5 Jahre. Du hast mein Herz gefesselt. Ich weiß aus den Tiefen meiner Seele bis zu meinen Knochen, dass diese Reise mit dir nur unsere wildesten Erwartungen übertreffen wird. Also lass uns weiter träumen, Baby. Ein Hoch auf immer und ewig.“ Die Fotos zeigen das Paar unter anderem mitten im Kuss oder beim gemeinsamen Dinner. Seinen Post schließt der Popstar mit einer Liebeserklärung ab: „Ich liebe dich mit jeder Faser meines Seins. Alles Gute zum 5. Jahrestag!!!“ Und auch Hailey Bieber teilte zahlreiche Fotos und schrieb dazu: „5. Ich liebe dich.“

Schauspielerin Maddy Anholt stirbt an Hirntumor

Maddy Anholt wurde erst vor einem Jahr Mama. Nun ist die Schauspielerin an den Folgen eines Hirntumors im Alter von 35 Jahren verstorben. Erst der Spendenaufruf ihrer Familie machte die traurige Nachricht nun öffentlich. „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Maddy Anholt bekannt, unserer geliebten Tochter, Schwester, Zwillingsschwester, Freundin, Ehefrau und Mutter, die diese Welt am Mittwoch, dem 13. September, verlassen hat“, heißt es darin. Knapp 8.000 Euro kamen in den ersten 23 Stunden zusammen. Nachdem sie ihre Tochter auf die Welt gebracht hat, erhielt sie die Schock-Diagnose. „Sie meisterte die darauffolgende Operation und Behandlung mit erstaunlicher Anmut und Mut und wurde dabei bei jedem Schritt von ihrer Familie und ihrem hingebungsvollen Ehemann Ben begleitet“, heißt es in einem Statement.

Heidi Klum: Rat an Tochter Leni

Vor drei Jahren folgte Leni Klum ihrer berühmten Mama ins Modelbusiness. Jetzt hat die GNTM-Jurorin verraten, welchen Rat sie ihre Tochter gegeben hat. „Ich sage ihnen immer: ‚Sei glücklich mit dem, den du im Spiegel siehst.‘ Am Ende des Tages muss man sich selbst glücklich machen“, sagt sie gegenüber Daily Mail. „Sucht euch etwas, das ihr gerne tut – und etwas, von dem ihr glaubt, dass ihr darin wirklich gut sein könnt“, so das Model weiter.