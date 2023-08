In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 14.08.23

Amira Pocher spricht über Ehekrise

Vor einigen Wochen kam es raus: Oliver und Amira Pocher stecken in einer Ehekrise. Freiwillig haben sie damals ihre Eheprobleme nicht in die Öffentlichkeit getragen. „Da hat irgendjemand gequatscht“, betont Amira Pocher im Interview mit RTL. „Wenn wir für eines bekannt sind, dann natürlich dafür, dass wir über Dinge reden, über die andere vielleicht nicht reden“, sagt sie weiter. Erklärt haben die beiden jedoch nicht nicht den Grund für die Ehekrise. Und wie geht es jetzt weiter? „Wir werden immer ein Team sein, egal wie es aus- oder weitergeht. Ich hoffe, dass wir immer ein Team sein werden, natürlich. Das ist das Ziel“, plaudert Amira Pocher weiter aus.

Lena Meyer-Landrut: Gesundheitsupdate nach Reit-Unfall

Lena Meyer-Landrut hat sich bei einem Reitunfall einen Kreuzbeinbruch zugezogen. Bei TikTok schreibt die Sängerin: „Arsch gebrochen“. Bei Instagram hat die Sängerin zuvor ein Röntgenbild gepostet. „Ich versuch mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam“, erzählt die Musikerin. Zahlreiche Fans wünschen Lena Meyer-Landrut gute Besserung. „Die Heilung ist sehr langwierig und die Schmerzen sind langwierig“, heißt es in einem Kommentar.

Zweifel an Hacker-Angriff: Täuschte Teenie-Rapperin Lil Tay ihren Tod bewusst vor?

Über ihr eigenes Instagram-Profil wurde Lil Tag für tot erklärt. Später erklärte die Rapperin, dass sie lebt und ihr Profil gehackt wurde. „Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind“, erklärte die 14-Jährige gegenüber TMZ. Doch ihr Ex-Manager kaufen ihr die Geschichte nicht ab. „Nachdem ich von Lil Tays Behauptung über ihr Wohlergehen erfahren habe, bin ich erleichtert, dass sie in Sicherheit ist“, wird Harry Tsang von Daily Mail zitiert. Weiter sagt er: „Ich glaube jedoch, dass der gemeldete Hacking-Vorfall möglicherweise nicht stattgefunden hat.“