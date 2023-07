In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 14.07.23

Fran Drescher demonstriert vor Filmstudios und Netflix-Büros

Fren Drescher ist vor allem durch die Sitcom „Die Nanny“ bekannt. Die Schauspielerin ist auch Präsidentin der SAG-AFTRA. Die Drehbuchautoren streiken bereits seit einigen Wochen für bessere Arbeitsbedingungen. Auch Fren Drescher beteiligte sich an dem Protest. „Und so sind wir mit großer Traurigkeit an diesen Scheideweg gekommen, aber wir hatten keine andere Wahl als zu streiken“, sagte die Schauspielerin laut Deadline. „Wir sind hier die Opfer. Wir werden von einem sehr gierigen Unternehmen zum Opfer gemacht“, so „Die Nanny“-Star. Die Demonstration startete vor den Netflix-Büros, danach ging es zu Paramount Studios sowie zu Disney.

100 Tage Entzugsklinik: Liam Payne dankt Ex Cheryl Cole!

Liam Payne und Cheryl Cole waren rund zweieinhalb Jahre ein Paar. Im Jahr 2018 ging die Beziehung jedoch in die Brüche – einen Rosenkrieg gab es jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Die beiden verstehen sich bestens. Cheryl hat Liam auch in schweren Zeiten weiterhin unterstützt. „Ich möchte mich bei Bear und seiner Mutter dafür bedanken, dass sie mir ein wenig Freiheit gegeben haben, damit ich mich erholen kann. Denn es hat keinen Sinn, ein Vater zu sein, wenn man nichts zu lehren hat“, sagt der Musiker in einem YouTube-Video.

Zu viel Stress: Mallorca-Star Krümel liegt im Krankenhaus

Marion Pfaff alias Krümel liegt im Krankenhaus. Die Sängerin postete einen Schnappschuss bei Instagram, wo ihr ein Zugang zum Arm gelegt wurde. „Zu viel Hitze, zu wenig Essen und zu viel Stress führen zu solchen Ergebnissen“, schrieb die Auswanderin zu dem Foto. „Manchmal sollte man einen Gang zurückschalten!“, erklärte sie weiter. Ob das auch mit den Schlagzeilen der vergangenen Tage zusammenhängt? Gegen Krümel gab es schwere Vorwürfe. Demnach soll es im Stadl in Paguera auf der Toilette eine Überwachungskamera gegeben haben. Krümel bestritt die Vorwürfe aufs Schärfste.