Star-News des Tages am 14.05.24

Robert Geiss: Schlank durch Abnehmspritze

In den vergangenen Monaten hat Robert Geiss deutlich abgespeckt. Wie der TV-Star jetzt verriet, liegt das aber nicht nur an gesunder Ernährung und Sport, sondern an einer Abnehmspritze. „Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen“, sagt Robert Geiss in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Außerdem sei auch sein „hoher Blutdruck runtergegangen“, ein Nebeneffekt der Abnehmspritze. Auch ein Freund habe durch die Methode abgenommen: „Der liegt uns zu Füßen, weil wir ihm diesen Tipp gegeben haben.“

Yvonne Catterfeld spricht über ihren Freund

14 Jahre war Yvonne Catterfeld mit Schauspieler Oliver Wnuk liiert – die beiden bekamen im Jahr 2014 sogar einen gemeinsamen Sohn. Umso überraschender war die Trennung im Jahr 2021. Seit etwas mehr als einem Jahr ist die Schauspielerin aber wieder glücklich vergeben. „Mein Freund kommt aus England und dadurch sprechen wir natürlich zu Hause vorwiegend Englisch. Also ich mit meinem Sohn meistens Deutsch, aber ich finde das eine totale Bereicherung und ich liebe das einfach“, sagt die 44-Jährige im Interview mit RTL.

Country-Sänger Kevin Amalio Hernández wurde brutal ermordet

Traurige Nachrichten für alle Countrymusik-Fans: Der Sänger Kevin Amalio Hernández wurde brutal ermordet. Man hat den Sänger tot in seinem Pick-up-Truck gefunden, wie The Sun berichtet. Seine Frau Marisela Sandoval wurde einige Meter neben ihm gefunden. 150 Kugeln hätten laut der Polizei den Wagen durchsiebt. Noch am Tatort wurde das Paar für tot erklärt. Auch ihre drei Kinder sowie die Mutter von Marisela befanden sich im Wagen. Der älteste Sohn starb am Tag darauf an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus.