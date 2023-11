In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 13.11.23

Krasse Typveränderung: Rihanna hat jetzt eine blonde Mähne!

Rihanna ist mit ihrem Look sehr experimentierfreudig. Von Brünett bis Knallrot war schon alles dabei. Nun hat die Sängerin überraschend blonde Haare! Auf einem aktuellen Foto, welches der Vogue vorliegt, zeigt die Musikerin ihre Haarpracht. Ob das neue Erscheinungsbild der „Umbrella“-Interpretin womöglich mit ihren Plänen zu tun hat? Ein Insider hat nämlich ausgeplaudert, dass sie im kommenden Jahr angeblich eine Tour plane. „Ihr kreatives Team arbeitet in aller Stille in Los Angeles daran, alles zusammenzustellen, während sie ihre Familie großzieht“, erklärte die Quelle gegenüber dem Mirror.

Ex-Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn hat geheiratet

Clea-Lacy Juhn hat heimlich geheiratet! Das hat die Ex-Bacheloer-Siegerin jetzt bei Instagram bestätigt. „JA! Wir haben den Bund fürs Leben geschlossen und sind jetzt offiziell Mann und Frau“, teilte die 32-Jährige in einem Post mit. „Wir könnten nicht glücklicher sein“, platzt es weiter aus ihr heraus. Zu den freudigen News teilt Clea-Lacy Juhn dann auch noch Bilder von der Hochzeit. Bei ihrem Look setzte sie auf einen modernen Zweiteiler. Ihre Haare hat sie zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden. Seit rund einem Jahr sind die beiden ein Paar. In einer Fragerunde bei Instagram verriet sie damals, wie sie ihren Traumprinzen kennengelernt hat: „Unser gemeinsamer Freund hat ein Essen arrangiert. Da sind wir uns dann zum ersten Mal begegnet.“

Bald Mama? Evelyn Burdecki ist bereit für Nachwuchs

Evelyn Burdecki hat sich in den vergangenen Wochen eine Auszeit genommen – wohl auch, um in sich gehen. Denn jetzt gestand die bekannte Persönlichkeit, dass sie sich Nachwuchs vorstellen könnte. „Ich war noch nie so bereit wie jetzt“, sagt die 35-Jährige gegenüber RTL. „Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann würde ich mir vom ganzen Herzen wünschen, dass er dieses bereit sein, mit mir teilen würde“, so Evelyn Burdecki weiter. Den richtigen Traumprinzen habe sie noch nicht gefunden – dabei spielt Zeitdruck eine wichtige Rolle: „Umso älter ich werde umso mehr hab ich den Druck: ‚Evelyn du hast immer noch nicht deinen Kinderwunsch erfüllt, du hast immer noch nicht deinen Familienwunsch erfüllt'“