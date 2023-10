In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 13.10.23

Keinen Evakuierungs-Flug bekommen: GNTM-Finalistin Serlina Hohmann sitzt in Israel fest

Im Jahr 2017 stand Serlina Hohmann im Finale von „Germany’s next Topmodel“.Das Model ist für ihren Freund nach Tel Aviv gezogen. Doch dort will sie nach den Hamas-Angriffen einfach nur weg. Die 29-Jährige hat versucht, einen Evakuierungs-Flug der Lufthansa zu bekommen – ohne Erfolg. „Meine Familie hat daraufhin stundenlang von fünf verschiedenen Handys versucht, jemanden zu erreichen – ohne Erfolg. Um ein Uhr nachts hatte mein Bruder endlich jemanden am Hörer – es gab noch einen Flug für Freitag. Wir wollten gerade meine Daten bestätigen, dann war die Verbindung weg“, erzählt das Model bei Instagram. Dann erreichte ihr Bruder doch jemanden von der Lufthansa – das ernüchternde Ergebnis: Alle Flüge nach Deutschland sind ausgebucht.

Jada Pinkett-Smith verkaufte Drogen als Teenie

Jada Pinkett-Smith und Will Smith haben kürzlich verraten, dass sie seit sieben Jahren getrennt sind. Die 52-Jährige verrät jetzt weiter Details aus ihrer Vergangenheit: So gestand sie, früher Drogen verkauft zu haben. „Meine Eltern waren drogenabhängig“, erklärt sie in einem Interview mit People. Dann kümmerte sich ihre Großmutter um sie. „Sie hat mir beigebracht, mich nie von einem Mann abhängig zu machen. […] Ich wusste, dass ich für alles, was ich brauchte, selbst sorgen musste. Also beschloss ich, Drogen zu verkaufen“, erzählt Jada Pinkett-Smith. Der Verkauf von Drogen sei damals eine Maßnahme gewesen, um „zu überleben“.

„Ab ins Beet“-Kultstar Ralf Ender ist plötzlich verstorben

In der Gartenshow „Ab ins Beet“ konnte Ralf Ender die Herzen der Fans erobern und erreichte Kultstatus. Ralle, wie er auch genannt wurde, sah man auch in TV-Shows wie „Einmal Camping, immer Camping“, „Ab in die Ruine“ und „Die Superchefs“. Doch nun ist er im Alter von 63 Jahren verstorben. „Gestern ist überraschend unser Freund und Beet-Bruder Ralf ‚Ralle‘ Ender verstorben. Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben“, heißt es in einem Facebook-Post der Sendung.