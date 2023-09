In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 13.09.23

20 Jahre Ehe: Sonja Zietlow spricht über ihr Liebes-Geheimnis!

Sonja Zietlow ist seit 20 Jahren mit Oliver Haas verheiratet. Den Autor lernte sie bei einer Quizshow kennen. Seit 2004 schreibt er auch die Gags für das Dschungelcamp. Sonja Zietlow hat jetzt ihr Liebes-Geheimnis verraten. „Jeder von uns beiden hat die Freiheit, sein Leben zu leben. Er macht seine Rennradtouren, ich habe meine Reitturniere. Dabei unterstützen wir uns“, berichtet die Moderatorin im Interview mit Gala. Die beiden haben auch ein gemeinsames Hobby: „Zusammen spielen wir Golf – unsere gemeinsame Leidenschaft.“ Sonja Zietlow betont auch: „Ich habe auch schon zu ihm gesagt: Selbst wenn du mich verlassen solltest – ich würde keinen anderen mehr nehmen.“

Deutscher Fernsehpreis 2023: Bully Herbig kriegt Ehrenpreis

Michael Bully Herbig ist aus der Fernsehbranche nicht wegzudenken. Filme wie „Schuh des Manitu“ oder „Traumschiff Surprise“ hatten einen riesigen Erfolg. Nun erhält er eine besondere Trophäe – und zwar den Ehrenpreis beim Deutschen Fernsehpreis. „Michael Bully Herbig ist für mich der ungekrönte König der deutschen Fernsehunterhaltung. Eine jugendliche Legende“, begründet der Sat.1- und ProSieben-Senderchef Daniel Rossmann laut Quotenmeter. „Michael Bully Herbig liebt den großen und ganz großen Bildschirm und ist einer der kreativsten, klügsten, wandelbarsten und erfolgreichsten Fernsehmacher, die wir in Deutschland haben“, heißt es in dem Statement weiter.

Gesichtslähmung: Angelina Kirsch postet Update zu ihrer Gesundheit

Ihre Zunge war taub oder ihr linkes Auge konnte sie nicht schließen: Bei Angelina Kirsch wurde eine Gesichtslähmung festgestellt. „Das Lachen ist zwar noch schief“, schreibt das Model zu einem Schnappschuss. „Aber meine linke Seite macht viel mehr mit, als noch vor ein paar Wochen“, schreibt sie weiter. Die 35-Jährige erhalte oft die Frage, ob sie Angst habe, dass ihr Gesicht so bleibt. Darauf stellt Angelina Kirsch klar: „Nein! Erstmal glaube ich, dass sich da noch viel tun wird, aber ich finde, dieses besondere Lachen hat auch was. Wir werden sehen, wie es weiter geht, aber ich habe keine Angst. Was würde das auch bringen? Ändern könnte ich es eh nicht, und was ist schon gerade im Leben?!“