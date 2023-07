In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 13.07.23

Tragische News: US-Kickerin Thalia Chaverria im Alter von 20 Jahren gestorben

Thalia Chaverria ist tot. Die US-Kickerin ist im Alter von 20 Jahren verstorben. Sie spielte für die New Mexico State University und konnte einige Erfolge feiern. Vor einigen Tagen wurde die Sportlerin leblos aufgefunden. „Gestern haben wir eine wunderbare junge Frau verloren, und wir sind zutiefst traurig über das vorzeitige Ableben eines Mitglieds unserer Aggie-Familie“, heißt es in einem Statement der Uni. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – Fremdverschulden soll aber laut Medienberichten nicht vorliegen. „Ihr Geist wird jeden Tag mit uns sein, auf und neben dem Spielfeld. Ich werde dich immer lieben T!“, meint Cheftrainer Rob Baart.

Freundin von Robert De Niro hatte eine komplizierte Geburt

Robert De Niro und Tiffany Chen wurden erstmals 2021 gesichtet. Seitdem gehen die beiden offiziell als Paar durchs Leben. Der Filmproduzent hatte im Mai verkündet, erneut Vater geworden zu sein. Seine Freundin spricht nun erstmals über die Geburt – diese soll alles andere als einfach gewesen sein. Demnach habe Tiffany Chen an Wochenbettkomplikationen gelitten. Erst kürzlich hatte Robert De Niro über seine Rolle als Vater gesprochen. „Man weiß, dass man eine Verantwortung hat, aber es ist ein Mysterium, es ist sehr aufregend, aber auch beängstigend, und man gibt sein Bestes“, sagte Robert De Niro gegenüber Access Hollywood.

„Mission: Impossible 7“ erzielt am ersten Tag Rekordsumme!

Tom Cruise ist wieder auf der Leinwand zu sehen! Der Schauspieler ist im siebten Teil der Erfolgsreihe „Mission: Impossible“ zu sehen. Der Actionfilm lief erst jetzt in den Kinos an – bereits am ersten Tag erzielte der Blockbuster einen krassen Rekord. Am ersten Tag spielte der Streifen umgerechnet stolze 14 Millionen ein, wie Deadline berichtet. Experten rechnen damit, dass der Film bis zum Wochenende um die 80 Millionen Euro einspielen könnte. Tom Cruise hatte im siebten Teil seine Stunts wieder selbst gedreht. „Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann“, gab er gegenüber Access Hollywood zu.