Star-News des Tages am 13.05.24

Nach Speiseröhren-OP von Heinz Hoenig: Jetzt meldet sich seine Ehefrau Annika

Heinz Hoenig hat sich am Montag der Speiseröhren-Operation unterzogen. Nun hat sich auch seine Ehefrau zu Wort gemeldet. „Ich hab mich heute bei allen Menschen im Himmel und auf der Erde bedankt dafür, bei seinen Schutzengeln“, sagt Annika Kärsten-Hoenig im Interview mit RTL. „Das Ziel, das wir beide vor Augen haben, ist, dass er wieder mit nach Hause kommt“, zeigt sie sich optimistisch. „Jetzt muss mein Mann auch wach werden – ob das heute passiert oder morgen passiert, das wird man sehen. Ich bin jedenfalls bei ihm und hab ihm auch versprochen gestern, dass, wenn er wach wird, dass ich dann da bin“, so die 39-Jährige.

Nach ESC-Triumph: Wird Isaak Guderian jetzt richtig feiern?

Isaak Guderian hat den 12. Platz beim Eurovision Song Contest geholt – es handelt sich um die beste Platzierung für Deutschland seit mehreren Jahren. Eine große Party hat der Sänger nach dem Triumph jedoch nicht geschmissen. „Ich bin jetzt einfach nur müde. Ich will schlafen, ich bin richtig kaputt“, erklärte er in einem Interview mit RTL. Er habe noch eine unangenehme Aufgabe vor sich: Er habe seinen Sohn im Vorfeld versprochen, den ESC zu gewinnen. „Louis ist irgendwann so gegen 22 Uhr eingepennt. Der hat noch gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Wir werden es ihm schonend beibringen“, erzählt der „Always On The Run“-Interpret.

Werden Justin und Hailey Bieber deswegen erst jetzt Eltern?

Justin und Hailey Bieber werden Eltern. Mit dem Nachwuchs hat sich das Paar lange Zeit gelassen – ein Insider hat jetzt die Gründe dafür verraten. „Da beide mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, haben sie beschlossen, dass momentan der beste Zeitpunkt ist, um Kinder zu bekommen, anstatt es etwas später zu versuchen“, sagt die Quelle gegenüber Daily Mail. Hailey Bieber hatte in den vergangenen Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme. Justin Bieber hat hingegen mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom zu kämpfen. Nun sei der richtige Zeitpunkt für ein Baby gewesen.