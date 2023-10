In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 12.10.23

Demenz: Bruce Willis‘ Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Bruce Willis an Aphasie erkrankt ist – die Krankheit ruft vor allem Sprachstörungen hervor. Später wurde bei dem Hollywood-Star dann Demenz diagnostiziert. Der befreundete Regisseur Glenn Gordon Caron erzählt, dass er den „Stirb langsam“-Star beinahe jeden Monat besuche. „Ich habe das Gefühl, dass er in den ersten ein bis drei Minuten weiß, wer ich bin. […] Er ist verbal nicht völlig fit. Er war früher ein gefräßiger Leser – er wollte nicht, dass das jemand weiß – und jetzt liest er nicht mehr. All diese Sprachfähigkeiten stehen ihm nicht mehr zur Verfügung“, berichtet er gegenüber PageSix. Dennoch versucht er, die Zeit mit ihm zu genießen: „Wenn man mit ihm zusammen ist, weiß man, dass er Bruce ist und man ist dankbar, dass er da ist. Aber die Lebensfreude ist weg.“

Zieht Pietro Lombardi ins „Promi Big Brother“-Haus?

„Promi Big Brother“ geht am 20. November 2023 in die nächste Runde. Die Stars lassen sich wieder 24 Stunden am Tag von Kameras begleiten. Yeliz Koc und Peter Klein wurden bereits als Kandidaten enthüllt. Die weiteren Teilnehmer wurden noch nicht bekanntgegeben, aber die Gerüchteküche brodelt – so vermuten einige Fans, dass Pietro Lombardi in der neuen Staffel dabei sein könnte. Nun stellt der Sänger klar: Er ist definitiv nicht dabei. „Ich glaube, dass für das Format vor allem bekannte Trash-Leute geeignet sind. Ich finde, Big Brother ist kein schlechtes Format, aber auch bei einer Million würde ich das nicht machen“, meint Pietro Lombardi in einer Instagram-Story. Und weiter: „Das Format würde mir als Person schaden, für andere kann es aber ein Sprungbrett sein. Also nein.“

Stalker von Mareile Höppner richtete „Schaden fürs Leben“ an

RTL-Moderatorin Mareile Höppner hatte einen Stalker und spricht offen darüber. „Ich hatte gleich mehrere Stalker“, verrät die 46-Jährige im RTL-Interview. „Das ist ja auch ein bisschen Berufsrisiko“, so die Moderatorin weiter. Sie wurde mit Briefen und Geschenken überhäuft, dann wurde er immer aufdringlicher. „Dann tauchte er als Blumenkurier verkleidet auf und schaffte es so bis zu mir und da versuchte er mich zu überrumpeln“, verrät sie. Und weiter: „Für mich ist genau das die Diskussion beim Thema Stalking. Es fängt früh an. […] Das ist bereits der Horror. Dass Menschen dein Umfeld ausspionieren, alles versuchen aus deinen Fotos zu lesen, dir nachstellen.