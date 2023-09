In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 12.09.23

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kaufen sich ein Haus

Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass es bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kriseln soll. Doch nun melden sie sich zu Wort: Sie sind nicht nur im Liebesurlaub, sondern verkünden auch noch eine Überraschung. Denn die beiden haben sich ein Haus gekauft. „Letzte Woche standen sehr viele wichtige Dinge an und eins der wichtigsten konnten wir auch endlich erledigen: wir haben gemeinsam ein Haus gekauft. Dieses Haus bedeutet nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft. Wir freuen uns sehr die ganzen Erlebnisse dort erleben zu dürfen, egal ob es schöne oder auch schwere Tage werden, wir tun es für uns und unsere Familie. Leano und natürlich auch Alessio werden dort aufwachsen und gemeinsame Erinnerungen mit uns schaffen. Jetzt genießen wir noch ein paar Tage unseren Urlaub und ab Oktober heisst es ran an die Arbeit, denn wir sind jetzt Hausbesitzer und da muss noch einiges passieren, bis wir einziehen“, schreiben die beiden bei Instagram.

Das war der Grund: Ed Sheeran musste kurzfristig ein Konzert absagen

Ed Sheeran ist einer der erfolgreichsten Musiker weltweit. Der „Lego House“-Interpret musste jedoch ein Konzert im Allegiant Stadium in Las Vegas am Samstag kurzfristig absagen. Der Sänger hat sich jetzt im Netz dazu zu Wort gemeldet. „Es war ein Sicherheitsproblem, und wir haben wirklich versucht, das Beste zu tun, um die Show stattfinden zu lassen“, teilt der 32-Jährige bei Instagram mit. „Ich bin wirklich enttäuscht, das lag nicht in meiner Hand, aber ich übernehme die volle Verantwortung für alle, die durch die Absage in Mitleidenschaft gezogen wurden“, so der Sänger weiter.

Nach Freispruch: Kevin Spacey hofft auf Schauspiel-Comeback

Kevin Spacey hatte mit seiner Rolle in dem Film „Die üblichen Verdächtigen“ im Jahr 1995 seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Im Jahr 2017 wurde ihm jedoch sexueller Missbrauch vorgeworfen und seine Karriere war damit vorerst beendet. Der Hollywood-Star wurde freigesprochen und hofft nun auf ein Schauspiel-Comeback. „Kevin Spacey ist einer der talentiertesten Menschen auf diesem Planeten, und er muss seine Karriere zurückgewinnen, denn wir verpassen all die wunderbaren Darbietungen, die er noch zu bieten hat. Also lasst uns diesen ganzen Unsinn hinter uns lassen“, sagt sein langjähriger Freund Geoffrey Mark laut dem Mirror.