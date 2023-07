In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 12.07.23

Betrugsprozess: Iris Klein erscheint mit Bodyguard vor Gericht auf Mallorca

Wegen des Verdachts auf Betrug muss sich Iris Klein vor Gericht verantworten. Iris Klein eröffnete damals mit TV-Auswanderin Nadescha Leitze sowie der Investorin Jasmin R. ein Café. Iris Klein ist jedoch nach wenigen Tagen wieder ausgestiegen. Der Reality-Star kam mit einem Bodyguard zum Prozess. „Es war alles Iris-like“, berichtete Nadescha Leitze in einer Instagram-Story. Der Prozess begann am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr und dauerte viele Stunden an. Kurz vor der Verhandlung kam es noch zum Zoff, weil Nadescha Leitze ein Foto von Iris Klein gemacht habe und dieses postete, wie die TV-Auswanderin bei Instagram in einem Statement mitteilte. Ein Urteil wurde heute noch nicht verkündet.

Morgan Freeman fällt wegen Krankheit bei vielen Terminen aus

Müssen sich die Fans etwa Sorgen machen? Morgan Freeman ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Der Schauspieler war in zahlreichen Blockbustern zu sehen. Nun habe sich jedoch sein Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen verschlechtert – der 86-Jährige muss deshalb mehrere Termine absagen. „Morgan hat Fieber und sein Arzt war der Überzeugung, dass er einen ansteckenden Infekt hat, deswegen cancelte er seine Reise“, erklärte eine Sprecherin gegenüber Daily Mail. Mittlerweile gehe es ihm aber wieder etwas besser. Morgan Freemann spielt in der neuen Thriller-Serie „Special Ops: Lioness“ mit. Die erste Staffel soll am 23. Juli 2023 auf der Streamingplattform Paramount+ erscheinen.

Paris Hilton möchte unbedingt noch eine Tochter haben!

Paris Hilton hat damit alle überrascht: Die Hotelerbin ist Mama zu Beginn des Jahres geworden. Die Blondine wünscht sich noch eine Tochter, wie sie jetzt in einem Post bei Instagram beiläufig verriet. Zu einem Schnappschuss mit ihren Nichten schrieb sie: „Tante zu sein, macht mich so glücklich und füllt mein Herz mit so viel Liebe. Ich träume von dem Tag, an dem ich selbst eine kleine Prinzessin haben werde, mit der ich diese unglaublichen Momente teilen kann…“ Erst kürzlich hat Paris Hilton in einem Interview mit TMZ verraten, dass sie sich weitere Kinder wünschen würde.