Star-News des Tages am 11.09.23

Nur ein Jahr nach Hochzeit: Saskia Atzerodt ist getrennt!

Erst im vergangenen Jahr haben sich Saskia Atzerodt und Sebastian das Ja-Wort gegeben. Doch nun ist schon wieder alles vorbei: Die beiden haben sich überraschend getrennt! „Ich habe mich von meinem Mann vor ein paar Wochen getrennt“, verrät die Influencerin in einer Instagram-Story. „Ich bitte euch nicht zu urteilen… Manchmal gehen die Wege nun mal in unterschiedliche Richtungen und dann ist es besser, das zu erkennen und zu handeln“, so die 31-Jährige weiter. Der TV-Star stellt dann noch klar: „Wir werden durch Elias immer miteinander verbunden sein als Eltern.“

Schönheitsoperation? Kelly Osbourne dementiert die Gerüchte!

Kelly Osbourne soll sich angeblich einigen Schönheitsoperationen unterzogen haben. Einige Fans vermuteten, dass sie einen Eingriff im Gesicht hatte. Die Gerüchte dementiert sie nun mit aller Deutlichkeit. „Ich hatte noch nie einen plastischen Eingriff. Es gibt Dinge, die ich machen will, wenn ich älter bin. Aber ich habe zu viel Angst“, verrät sie gegenüber Daily Mail. Nur Botox habe sie sich spritzen lassen. „Es ist komisch, jetzt wo ich abgenommen habe, kritisieren mich alle und versuchen herauszufinden, was ich gemacht habe. Dabei habe ich nur abgenommen. Es ist einfach die Form meines Gesichts!“, so Kelly Osbourne.

Nach Basketball-WM-Sieg: Dennis Schröder knutscht seine Frau

Am Wochenende gelang dem deutschen Basketball-Team ein Wunder und haben sich den WM-Titel geholt. Das Endspiel gegen Serbien konnten die Basketballer mit 83:77 für sich entscheiden. Superstar Dennis Schröder sorgte danach noch für einige schöne Momente auf dem Spielfeld. Nach dem Schlussstrich stürmte seine Frau aufs Spielfeld. Das Paar fiel sich in die Arme und hat sich geküsst. Anschließend kamen auch seine drei Kinder. Das Paar ist seit 2019 vergeben und machten mit dem dritten Kind ihr Glück perfekt.