Star-News des Tages am 11.08.23

Nach heftigen Vorwürfen: Cathy Hummels wehrt sich

Cathy Hummels ist derzeit mit heftigen Vorwürfen im Netz konfrontiert. Produkte, die sie über ihre Linie „bee Graced“ vertreibt, sollen Ähnlichkeit mit Produkten anderer Online-Shops aufweisen. Die bekannte Persönlichkeit will das nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich zu Wort. „Ich habe den Eindruck, dass es manchen Personen nur darum geht, mit aller Gewalt einen Skandal zu konstruieren“, sagt die Moderatorin im Interview mit RTL. Weiter sagt sie in dem Gespräch: „Wir bieten in unserem Webshop sowohl selbst designte Produkte (unter der Rubrik ‘Hummel Kollektion’), als auch von uns gezielt ausgewählte, von Lieferanten bezogene Produkte an, die wir in Kollektionen zusammenstellen. Daraus (…) machen wir kein Geheimnis und behaupten auch im Webshop nichts Gegenteiliges. Alle unter der Rubrik ‘Hummel Kollektion’ angebotenen Produkte sind von uns selbst designt. Sie stellen selbstverständlich keine Plagiate von Produkten Dritter dar. Die von Lieferanten bezogenen Produkte haben wir selbstverständlich ebenfalls nicht plagiiert. Wir haben sie bei unserem Lieferanten als fertiges Produkt eingekauft.“

Bella Hadid nimmt Stellung zu Drogengerüchten

Seit Jahren hat Bella Hadid mit Lymeborreliose zu kämpfen. Erst vor einigen Monaten hat sich der Gesundheitszustand des „Victoria Secret“-Models verschlechtert und musste sich deshalb einer Behandlung im Krankenhaus unterziehen. Deshalb war es länger ruhig um das Model – in der Zeit kamen Spekulationen auf, dass sie sich auf einem Anzug befinden könnte. Dazu äußert sich Bella Hadid jetzt zu Wort. „Nein, ich war nicht in der Reha und nein, ich nehme keine Drogen, also können wir es jetzt sein lassen, nachdem ich euch mit Liebe versorgt habe“, erklärte die Beauty in einem TikTok-Video.

Paris Hilton schwärmt von Fortschritten ihres Sohnes

Paris Hilton ist in ihren Sohn total vernarrt und ist begeistert von seinen Fortschritten. „Ich kann es kaum erwarten, bis er laufen und sprechen kann“, sagt die Blondine in der US Weekly. Und weiter: „Ich kann alle Feiertage kaum erwarten – und den Osterhasen und die Zahnfee und den Weihnachtsmann und dass ich meine Kindheit wieder ausleben kann.“ Mit der Familienplanung Hatz das It-Girl noch längst nicht abgeschlossen. Zu einem Schnappschuss mit ihren Nichten schrieb Paris Hilton: „Ich träume von dem Tag, an dem ich selbst eine kleine Prinzessin haben werde, mit der ich diese unglaublichen Momente teilen kann…“