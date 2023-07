In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 11.07.23

„Bauer sucht Frau“-Jörg und Patricia haben sich getrennt!

Bei „Bauer sucht Frau“ haben sich Jörg und Patricia kennengelernt. Und es hat gefunkt! Doch die Liebe sollte wohl nicht für ewig sein. Denn die beiden haben ihre Trennung bekanntgegeben. „Wir waren frei, wir waren unendlich, wir spürten die Luft, wir spürten den Wind… Wir spürten die Liebe, wir spürten, wer wir sind… Wir waren eins, wir waren glücklich, wir waren wir… Nun sind wir zwei, jeder für sich, jeder allein…“, gibt Patricia in einem Statement bei Instagram bekannt. Dazu setzt sie den Hashtag Trennung. „Was ist uns geblieben? Nur noch schöne Erinnerungen, denn es ist eine Entscheidung gefallen – vielleicht zu schnell, vielleicht zu unüberlegt. Ich weiß es nicht“, schreibt sie weiter.

Yvonne Woelke macht sich über Modeljob von Iris Klein lustig

Da dürften wohl einige mit der Stirn gerunzelt haben:Iris Klein hat einen Modeljob auf der Fashion Week in New York ergattert. Yvoenne Wolke teilt nun gegen die Katzenberger-Mama aus und macht sich über den Modeljob lustig. „Man weiß ja, wie groß sie ist und was sie für eine Figur hat und in welchem Alter sie ist. Klar, man kann natürlich jetzt auch modeln. Es ist nie zu spät, eine Karriere anzufangen“, sagt Yvoenne Woelke gegenüber Promiflash. Weiter sagt die Schauspielerin: „Ich glaube, das ist kein wirkliches Modeln.“

Kim Kardashian in großer Sorge: Frau steht vor ihrem Fenster!

Kim Kardashian ist fassungslos. Auf einem ihrer Bilder entdeckte die Persönlichkeit eine Frauengestalt im Hintergrund. „Ich habe dieses Foto vergangene Woche gemacht – als ich alleine war. Jetzt schaue ich mir das Bild an und flippe aus. Ich sehe eine Frau im Fenster!“, schreibt die 42-Jährige bei Instagram. Tatsächjlich ist auf dem Bild ein Schatten zu sehen, welcher nicht von Kim Kardashian stammt. Einige User finden das beängstigend, aber es gibt auch Kritik. So glauben einige Follower, dass das Bild auch bearbeitet sein könnte.