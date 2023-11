In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 10.11.23

Grammy Awards 2024: Taylor Swift bricht Rekord bei Nominierungen

Dank ihres Hits „Anti-Hero“ ist Taylor Swift etwas Historisches bei den Grammy Awards gelungen. Die Sängerin ist in der Kategorie „Song des Jahres“ nominiert. Noch nie zuvor wurde jemand für diese prestigeträchtige Kategorie siebenmal vorgeschlagen. Lana Del Rey, Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Billie Eilish und SZA wurden ebenfalls in der Kategorie nominiert. Die Verleihung der 66. Grammy Awards im Jahr 2024 findet am 4. Februar in Los Angeles statt. Der wichtigste Musikpreis wird seit 1959 in insgesamt 91 Kategorien verliehen.

Oliver Pocher bereut seine öffentliche Trennung nicht!

Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt. Der Entertainer bereut es nicht, die Trennung öffentlich gemacht zu haben. „Ich will keine Sympathiepunkte gewinnen, sondern ich bin einfach so, wie ich bin“, erklärt Oliver Pocher in einem Interview mit RTL. „Also ich mache mich über die Situation lustig, habe da jetzt einen Elfmeter liegen und den werde ich verwandeln“, so der Comedian weiter. In den vergangenen Wochen schoss Oliver Pocher immer wieder gegen seine Ex-Frau und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Daniela Büchner und Steff Jerkel zoffen sich beim Promi-Büßen

Stephan Jerkel (54) und Daniela Büchner sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Der Grund: Steff und seine damalige Frau Peggy Jerofke wollten der Witwe von Jens Büchner bei dem Lokal auf Mallorca helfen. Dann kam es jedoch zum Streit. Nun trafen die beiden in der ProSieben-Show „Das große Promi-Büßen“ aufeinander. Als Steff ihr die Hand reichen will, verzichtet sie darauf. „Anstand nennt man das, verstehst du, aber das hast du nicht“, sagt der Ex-„Sommerhaus“-Kandidat darauf. Daniela Büchner kontert darauf: „Du hattest auch keinen Anstand, mich öffentlich bloßzustellen.“