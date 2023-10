Star-News des Tages am 10.10.23

In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Rammstein kündigen neue Tour für 2024 an

Rammstein hat für das kommende Jahr eine neue Tour angekündigt. Der Vorverkauf für „LIFAD“-Fanclub-Mitglieder startet am 16. Oktober, ab 18. Oktober sind Tickets dann generell erhältlich. Unklar ist noch, in welchen Städten die Band auftreten wird. Ende August waren die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann eingestellt worden. „Sämtlichen Anzeigenerstattern ist gemein, dass ihre Strafanzeigen nicht auf eigene Erfahrungen gestützt waren, sondern ausschließlich auf die Aussagen von Shelby Lynn, Kayla Shyx und die darauffolgenden Medienberichte“, ging aus einer Erklärung der Anwälte von Till Lindemann hervor.

Gerda Lewis bricht ihr Schweigen: Warum ihre Modemarke pleite ging

Nach gerade mal zwei Jahren ist die von ihr gegründete Modemarke Purestain pleite gegangen. Gerade Lewis bricht ihr Schweigen und verrät, wie es so weit kommen konnte. „Ich musste mir eingestehen, dass es manchmal nicht so läuft wie man es sich wünscht“, schreibt die Influencerin in einem Statement bei Instagram. „In der Vergangenheit habe ich bei Purestain leider mein Vertrauen in die falsche Person gesetzt und es sind einige Fehler passiert“, so die 30-Jährige weiter. Und weiter: „Die Erkenntnis hat mich hart getroffen und bringt mich in die Situation, diese Nachricht schweren Herzens schreiben zu müssen.“

„Promi Big Brother“: So gehen Peter Klein und Yeliz Koc mit Konflikten um

Am 20. November 2023 geht „Promi Big Brother“ in eine neue Runde. Auf einer Pressekonferenz hat der Sender erste Details bekanntgegeben – so auch die ersten zwei Kandidaten. Demnach ziehen Peter Klein und Yeliz Koc in den TV-Container. KUKKSI war auf der Pressekonferenz anwesend und wollte von den beiden wissen, wie sie mit Konflikten im Haus umgehen. „Man stellt sich Konflikten, um diese zu lösen und man schaut, dass es irgendwie anders geht. Ein Konflikt entsteht manchmal nur aus Kleinigkeiten und man kann darauf nicht immer reagieren. Auch, wenn die Ursache nicht bekannt ist, muss man sich dem stellen. Am besten schaut man, dass der Konflikt aus dem Weg geräumt wird“, sagt Peter Klein. Yeliz Koc zu KUKKSI: „Wenn ich einer Meinung bin und ein anderer nicht, möchte ich das schon so lange ausdiskutieren, bis die andere Person sagt, dass ich recht habe. Wenn ich sage, dass das so ist, dann ist das so.“